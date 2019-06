Russland planlegger dobbelt så mange atomreaktorer i Arktis

– Vi ser hovedsakelig en økning i militær satsing, men også i det sivile, sier redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen til NRK.

Barents Observerer har utarbeidet en rapport som viser at Russland planlegger å doble antall atomreaktorer. De fleste vil ende i Arktis.

En eventuell atomulykke vil kunne få store konsekvenser, også i Norge.

Rapporten, som er basert på åpne kilder i Russland, viser videre at det ikke bare er Nordflåten som styrkes.

– Det er primært en styrking av atomubåter i den russiske Nordflåten, men også antall isbrytere vil dobles, og disse har mye kraftigere reaktorer enn før, sier Nilsen.

Den russiske atomdrevne isbryteren «Ural» er for tiden under bygging i St. Petersburg, og skipet skal primært brukes i arktiske farvann. Foto: Anton Vaganov / Reuters

I tillegg vil Russland utvikle mindre reaktorer til blant annet leting etter gass på havbunnen.

Om satsingen går etter planen blir de russiske områdene i Arktis det området med størst tetthet av operative reaktorer i verden, ifølge rapporten.

NY RAPPORT: Thomas Nilsen, redaktør i The Independent Barents Observer, la fram det nye studie om Russlands atomplaner. Foto: Torkil Stoltz

– Atomteknologi går dit høna sparker

Rundt 70 prosent av alle alvorlige ulykker med atomreaktorer, hvor reaktorene har totalhavarert, har vært i russiske ubåter tilhørende Nordflåten.

Nilsen sier Norge og verdenssamfunnet må være forberedt på at antall ulykker kan stige ytterlige.

– Norske myndigheter må følge utviklingen nøye. Atomteknologi går jo av og til litt dit høna sparker, så vi må forberede oss på å lage en beredskapsplan sammen med Russland, sier Nilsen.

KORTE AVSTANDER: Hovedbasen for Nordflåten i Severomorsk ligger drøyt 10 mil fra norskegrensa i luftlinje. Nå skal det bli det mest konsentrerte området i verden med operative atomreaktorer. Illustrasjon: Torkil Stoltz / NRK

Han trekker også fram det gode samarbeidet mellom Norge og Russland gjennom Atomsikkerhetskommisjonen, som Nilsen selv omtaler som en av de største suksesshistoriene når det gjelder norsk-russisk samarbeid.

Det årlige atomkommisjonsmøtet er i Tromsø torsdag 20. juni.

Urolig over aktiviteten

– Det uroer oss at det er rekordmange atomreaktorer i nordområdene. For med større aktivitet øker sjansene for at noe går galt, sier Inger Margrethe Hætta Eikelmann, seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

FORBEREDT: Seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Inger Margrethe Hætta Eikelmann, sier Norge er godt rustet for en eventuell atomulykke. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Hætta Eikelmann sier derimot at Norge er godt rustet for å håndtere en eventuell atomulykke i nærområdet.

– Framover vil vi jobbe for å bli enda bedre på beredskap, håndtering av hendelser og måling av radioaktivitet, sier hun.

Da et flytende russisk kjernekraftverk ble slept langs norskekysten i 2018, brukte direktoratet anledningen til å øve på håndtering og samarbeid med Kystverket og Redningssentralen.

– Det var en viktig erfaring for oss for å vite hvordan vi skal håndtere en eventuell ulykke, sier Hætta Eikelmann.