Rullebanen i Tromsø kan bli utvidet raskere enn forventet

I masterplanen for Tromsø lufthavn frem mot år 2040 er rullebanen på Langnes planlagt utvidet med 300 meter. Dette skal skje i planperioden mellom 2030 og 2040.

Men nå har Avinor og Statens vegvesen inngått et samarbeid der de ser på muligheten framskynde planene:

– I forbindelse med Statens vegvesens plan om en ny Langnes-forbindelse, der det er snakk om en tunnel, vil det bli en del overskuddsmasser. Hvis det er mulig kan disse massene brukes til å forlenge rullebanen, forteller lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen.

Fra 2020?

SAMARBEIDER MED VEGVESENET: Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen i Tromsø forteller at de har diskutert planene med vegvesenet det siste halvåret. Foto: Håkon Bjørngård / NRK

Schrøen forteller at Tromsø lufthavn og Statens vegvesen opprettet en dialog for mer enn et halvt år siden om hvordan man kunne samarbeide i arbeidet med tunnel og rullebane.

Han vil ikke spå hvor tidlig en ny rullebane vil være på plass:

– Jeg vil ikke love noe, men vi ser kanskje for oss at vi kan komme i gang en gang før masterplanen. Det vil si en gang mellom 2020 og 2030. I beste fall snakker vi om en framskyvning på ti år, sier Schrøen.

Ikke alle fly

Denne uken meldte NRK at nye felleseuropeiske regler gjør at flytypen 787 Dreamliner, som ofte brukes på langdistanseruter, vil kunne lande på Tromsø lufthavn allerede i 2018.

Flere reisende har ført til at Tromsø lufthavn skal de neste årene utvides for 300 millioner kroner, mens rullebaneforlengelsen altså ligger i de langsiktige planene.

Schrøen understreker at en forlengelse av rullebanen ikke automatisk betyr at man kan ta imot alle flytyper:

– Det er ikke slik at om man forlenger rullebanen med 500 meter vil man automatisk kunne ta imot de største flyene. Der har vi dessverre begrensninger i begge ender, både nord og sør, på grunn av fjellformasjoner. Det vil nesten være umulig å ta ned de aller største flyene, uansett hvor lang rullebanen er, sier han.

– Er det fortsatt snakk om en forlengelse på 300 meter?

– Det er usikkert. Man må se på hva slags behov det er, sier Schrøen.