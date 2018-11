Røykfenomen førte til stor oppstandelse i Longyearbyen

– Her er det noe som ikke stemmer, tenkte Sondre Larsen da han observerte lyset og den svarte røyken på sørhimmelen, som så ut som om den sank ned like bak Sarkofagen. Han filmet lyset og den svarte røyken.

Heldigvis var det ikke et fly som gikk ned, slik flere fryktet. Foto: Sondre Larsen

– Min første tanke var at det kunne være et fly eller et helikopter som holdt på å gå ned. Jeg følte at jeg måtte varsle Sysselmannen og gi dem opptaket, sier Larsen til NRK.

Satte stab

Larsen var ikke den eneste som kontaktet Sysselmannen fredag ettermiddag. Tilbakemeldingene fra folk, samt videoen til Larsen gjorde at Sysselmannen satte i gang med å undersøke saken. Det sier sysselmannsførstebetjent Lisbeth Hansen, som kalte sammen staben.

– Vi tok kontakt med tårnet i Longyearbyen, Avinor, Norwegian, Lufttransport, Norsk Romsenter, Ny-Ålesund, Meteorologisk institutt, Forsvaret og flere relevante. Vi sendte også Sysselmannens helikopter for å søke i det aktuelle området bak Sarkofagen, forteller Hansen.

Optisk fenomen

Etter grundige undersøkelser besluttet Sysselmannen å avslutte saken. Trond Berg i Lufttransport, som er pilot på Sysselmannens helikoptre sier til Svalbardposten at forklaringen til røykfenomenet er av det naturlige slaget. Det var jo kun Sysselmannens helikopter som hadde vært i det aktuelle luftrommet på det tidspunktet.

Sysselmannen på Svalbard valgte å informere også på Facebook etter en rekke henvendelser fra personer som hadde sett fenomenet. Foto: Skjermdump

– Det som skjer, er at vi kommer inn et luftlag med høyere luftfuktighet. Den varme luften fra motorene lager da en tykk kondensstripe som ser ut som svar røyk. Denne kondensstripen kan bli liggende lenge etter at vi har steget opp i høyere luftlag uten slike iskrystaller, sier Trond Berg til avisa.

Dette kan skje på kalde, klare og vindstille dager.

– Det er ikke siste gang folk kan forvente å se slike røykfenomener når vi er ute og flyr, understreker han overfor Svalbardposten.