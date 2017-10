Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rosenborg topper tabellen, ni poeng foran Sarpsborg, med seks kamper igjen av årets sesong. Tromsø ligger nest sist med to poeng opp til sikker plass.

Det betyr nødvendigvis ikke at det er lett match for RBK når de besøker Alfheim lørdag. «Gutan» har nemlig en evne til å gi Rosenborg kamp til døra. Siden 2009 har RBK bare vunnet to ganger når lagene har møttes i elisteserien på Alfheim. Da lagene møttes i Trondheim i vår, reiste TIL hjem med tre poeng i kofferten.