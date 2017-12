Røde Kors: Antall hjelpeoppdrag har økt markant

Antall hjelpeoppdrag i den norske naturen har økt med over 50 prosent de siste fem årene, viser Røde Kors sin egen statistikk.

– Det ser ikke ut til at det blir noen mindre økning i år. Vi går vel på en «all time high», sier Kjersti Løvik som er leder for landsrådet i Røde Kors Hjelpekorps.

Totalt har organisasjonen til nå i år registrert 1766 oppdrag, som er over hundre flere enn i fjor og enda flere enn de 1133 oppdragene som ble registrert i år 2012. Løvik tror det er flere grunner til at antall oppdrag har økt de siste årene for organisasjonen med de frivillige medlemmene.

– Vi ser en kombinasjon av mer utfart der flere bruker terrenget, og at det har blitt enklere å be om hjelp, sier hun og legger til at også enkeltpersoner overvurderer sine egne ferdigheter når man skal ut på tur.

Røde Kors består av frivillige hjelpemannskaper. Leder Kjersti Løvik sier organisasjonen mer enn gjerne ønsker enda flere frivillige velkommen da flere oppdrag sliter på dem som i dag bidrar til hjelpeoppdrag. Foto: Narvik Røde Kors

Bedre teknologi som kan forebygge

Samtidig som antall oppdrag for Røde Kors i Norge har økt, blir teknologien stadig bedre. Røde Kors viser til apper som kan gjøre det lettere for hjelpekorpset å lokalisere de som trenger hjelp, men det finnes også hjelpemidler som kan være med å forebygge uhell og ulykker:

– Vi skriver litt om hvordan snøen er i dag og om det finnes svake lag, sier Espen Nordahl.

Han er en av fire personer som i dag oppdaterer snøskredvarslinga på nettsiden Varsom.no. Nordahl forteller at mange av dem som ferdes i fjellet vinterstid trenger mer kunnskap om snøskred. Noen har imidlertid allerede god kunnskap, for det er nemlig «inn» med skredkunnskap:

– Jeg velger å se på at folk har blitt mer bevisst og gjør bedre valg. Det er klart, med så mange folk ute er det potensial for at det kan skje flere ulykker, sier Nordahl.

Oppdaterer snøskredvarselet: Troms er fylket med flest dødsfall som følge av snøskred, men i romjula har Espen Nordahl nedjustert skredvarselet i landsdelen til faregrad 1. Lenger sør i Norge er det imidlertid større snøskredfare. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Anbefaler nybegynnere å ta skredkurs

Kjersti Løvik i Røde Kors forteller at de har blitt mer bevisst på å forebygge uhell og ulykker før de store utfartstidspunktene, men mener det er umulig å si om antall hjelpeoppdrag også denne vintersesongen vil øke.

Flere steder i landet blir det allerede meldt om gode snøforhold i fjellene, men selv om snøskredvarslinga melder om liten fare for skred ber Nordahl folk ta forbehold. Særlig for dem som har fått nye ski til jul og skal prøve randonee-kjøring for første gang:

– Det enkleste rådet til de som skal begynne å gå topptur er å gå et skredkurs for å skaffe seg kunnskap om snø og snøforhold. Om så før sesongen starter, ta en god bok å lese seg opp på dette, sier Nordahl og viser til at man også kan få verdifull kunnskap på «snøskredskolen».