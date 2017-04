Røde Kors-utstyr for 125.000 kroner var på avveie – funnet etter tips

– Vi fikk et tips fra en bekjent om at det var dukket opp en henger med Røde Kors-merke på nede ved den videregående skolen på Borkenes. Vi ba han om å åpne den og der stod skuteren, sier korpsleder for Kvæfjord Røde Kors, Magne Kvam.

Han forteller at alt utstyret ser greit ut foreløpig og at det eneste som mangler er en drivstoffkanne og en hjelm.

Korpsleder Magnus Kvam er svært glad for at utstyret nå er kommet til rette igjen. Foto: Privat

Det var søndag kveld at Kvæfjord Røde Kors forberedte påskeberedskapen, og kjørte beredskapshengeren med snøskuter, slede og alt de trenger hvis de må rykke ut på aksjon opp til skytterbanen på Borkenes i Kvæfjord kommune i Troms.

Da de kom opp dit mandag morgen var hengeren med alt utstyret borte.

– Det første som slo meg var at vi nå faktisk er helt uten skuter i påska. Det svekker påskeberedskapen i Kvæfjord betraktelig. Det er ellers fortærende at utstyr merket med Røde Kors har forsvunnet, sa korpsleder for Kvæfjord Røde Kors, Magne Kvam til NRK tidligere mandag.

– Utrolig glad

Nå er altså utstyret funnet rundt to kilometer fra der det ble parkert søndag kveld.

– Det ser ut som den bare er satt her. Jeg vet ikke om de har kjørt inn her og så fått problemer med å få skuteren ut fra tilhengeren, eller om de har fått panikk underveis og derfor satt den fra seg.

Skuteren er bare to år gammel, og var en gave til hjelpekorpset.

– Det var den skuteren som fikk liv i korpset igjen. For små lokalforeninger som Kvæfjord ligger det år med sparing og haugevis med søknader for å få samlet inn et slikt beløp.

Kvam hadde et lite håp om at utstyret skal komme til rette igjen, men han var ikke særlig optimistisk.

– Nå er vi utrolig glad for at dette har dukket opp. Det gjør at vi greier å opprettholde beredskapen likevel. Vi slipper også å låne oss utstyr. Nå har vi bare en liten jobb med å få alt på plass igjen.

– Uheldig og problematisk

Tyveriet ble meldt fra om til politiet, som så svært alvorlig på saken.

– Det er selvfølgelig svært uheldig og problematisk for den beredskapen vi ønsker og trenger å ha i området der, sa operasjonsleder i Harstad Anne Karlsen.

Både politiet og Røde Kors gikk ut med etterlysning på sosiale medier. I tillegg skulle politiet kjøre ut for å undersøke om noen i området hadde sett eller hørt noe.

Kort tid etterpå var alt utstyret på plass.