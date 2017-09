Riddu Riđđu forsøkt svindlet for 350 000 kroner

Det er ikke bare Festspillene i Nord-Norge som har blitt utsatt for svindel ved hjelp av falske epostadresser. Flere andre norske festivaler har opplevd forsøk på det samme, viser en ringerunde NRK har gjennomført.

En av festivalene som har blitt forsøkt lurt, er Riddu Riđđu-festivalen i Manndalen i Kåfjord. Sist vinter fikk festivalens økonomi- og administrasjonsansvarlig Magne Wilhelmsen e-post fra noen som utgav seg å være festivalsjef Karoline Trollvik.

– De ba om en snarlig utbetaling på 37000 euro (rundt 350 000 kroner, journ anm.) til en konto i Kroatia, forteller Magne Wilhelmsen.

Luktet lunta

Svindelformen kalles «direktørsvindel» og har blitt stadig vanligere de siste åra. Svindelen skjer ved at kriminelle oppretter falske epostadresser i navnet på nøkkelpersoner i en bedrift, for så å lure dem til å utbetale penger.

Tirsdag kunne NRK fortelle om festspillene i Nord-Norge som i juni ble svindlet for 770 000 kroner ved hjelp av en falsk epostadresse, opprettet i navnet på direktøren.

Økonomi- og administrasjonsansvarlig i Riddu, Magne Wilhelmsen.

Riddu Riddu-festivalen luktet lunta før det var sent, blant annet fordi festivalen ikke har hatt samarbeid med Kroatia, og fordi festivalen har rutiner for at festivalsjefen bestandig skal signere utbetalinger. I tillegg gjorde Wilhelmsen egne undersøkelser av epostene.

– Da fant jeg et helt annet avsendernavn enn festivalsjefens, forteller Magne Wilhelmsen.

Flere forsøkt svindlet

NRK har vært i kontakt med flere norske festivaler som de siste åra har opplevd forsøk på såkalt direktørsvindel, deriblant Festspillene i Bergen og Olavsfestdagene i Trondheim.

Også Tromsø Internasjonale Filmfestival har opplevd svindelforsøk. I vinter fikk administrasjonssjef Astrid Aure e-post fra festivalsjefen om å hasteoverføre penger til utlandet, noe som er dagligdags for filmfestivalen.

Administrasjonssjef Astrid Aure i Tromsø Internasjonale Filmfestival.

–Svindlerne har funnet formuleringer og en metodikk som stemmer godt overens med måten vi jobber på. Når det er travelt, så er vi sårbare, sier Aure, som avslørte svindelforsøket før det var for sent.

Festspillene i Nord-Norge har innskjerpet betalingsrutinene etter svindelen i juni. Å være på alerten har også blitt en del av hverdagen for Riddu Riđđu-festivalen.

– Men det er forferdelig trist å måtte bruke store ressurser på å unngå å bli svindlet, sier Wilhelmsen.