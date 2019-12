Reiste 7200 kilometer for å finne julestemning: – Det er ikke så kaldt som vi trodde

– Vi tenkte på Tromsø som et sted med masse juleatmosfære, og et sted man kan se masse snø, sier Caroline Ya.

Men de to kinesiske turistene hadde ikke forventet at det skulle være plussgrader i Tromsø på julaften. Leo Qi og Caroline Ya har reist fra Shanghai i Kina til Tromsø for å finne

GLAD: Chris Hudson i Visit Tromsø sier turismen i jula har gode ringvirkninger for det lokale næringslivet. Foto: Pål Hansen / NRK

julestemning. De fant den, i alle fall sånn delvis.

– Det er ikke så kaldt som vi trodde, men vi elsker naturen og lyset, sier Ya.

Gruser de andre byene

Hotellene i Tromsø er nesten fullbooket nå i jula. Det viser en ringerunde NRK har gjort til flere hotell i byen. Svært mange asiatiske turister tilbringer jula i Tromsø. Direktør i Visit Tromsø, Chris Hudson, sier også denne jula slår alle rekorder.

– Jula de siste to til tre årene har vært helt fantastisk. Tromsø er «the place to be» for mange i høytiden. Det er fantastisk for Tromsø. Fantastisk for lokal omsetning og etterspørselen etter ansatte i byen, sier han.

Tidligere i desember, rett etter at det ble klart at fotballaget Tromsø rykket ned fra Eliteserien, kom også tallene som viser at byen Tromsø igjen har rykket opp på hotelltoppen.

FERSKE TALL: Peter Wiederstrøm forteller om et godt belegg på hotellene i Tromsø i jula. Foto: Agnete Brun

Det viser tall fra Wiederstrøm Hotel Consulting, som henter tallene sine fra Benchmarking Alliance. De måler og sammenligner rombelegg på hotell og priser.

Natt til 1. juledag hadde byen et rombelegg på 50 prosent, altså var halvparten av alle hotellrom i Tromsø i bruk. Det er mest i landet – med god margin.

Nærmest var Oslo med 18,7 prosent og Bergen med 11,2.

– Tromsø «gruser» de andre byene. Hotellene er ikke helt fullbooket, men Tromsø er milevis foran andre byer, sier Wiederstrøm.

Rombelegg betyr ganske enkelt hvor mange prosent av rommene som er booket. Ifølge Wiederstrøm hadde Tromsø i november et belegg på 85,4 prosent. Det er høyest i landet.

Tromsø var også Norges dyreste hotellby.

I februar i år var belegget på hele 93 prosent. Spørsmålet er om Tromsø også denne vinteren ser en lignende boom som følge av blant annet utenlandske turisters interesse for å oppleve nordlyset.

– Det er en god vekst i hotellbelegget bare fra i fjor, sier Wiederstrøm.

Økningen i rombelegg er to prosent fra desember i fjor. Samtidig har prisene gått opp ni prosent.

– Selv om desember-tallene i Tromsø er i særklasse i Norge, er det trolig nå den virkelige høysesongen begynner. I fjor var rombelegget på over 90 prosent de fire siste dagene i året.

Wiederstrøm mener Tromsø-hotellene og den tilknyttede næringen har skapt noe unikt i vintersesongen.

SEVERDIGHETER: Leo Qi og Caroline Ya brukte julaften til å se seg om i Tromsø. 1. juledag er planen å dra på sledetur med reinsdyr og lære om samisk kultur. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Tenker miljø

Direktør ved Clarion Hotell The Edge, Ida Kristin Jakobsen, forteller om et godt belegg i jula. Da spesielt fra 27. desember.

Qi og Ya har tydd til nettstedet Airbnb, der de har funnet ei leilighet de leier under oppholdet. De fløy til Tromsø via blant annet Oslo.

For mange starter reisen i Asia, Europa eller USA. Turister flyr ofte til Tromsø fra Oslo eller direkteruter fra blant annet Zürich, München, Frankfurt, Stockholm eller København.

Jakobsen sier de likevel opplever at overraskende mange turister, etter å ha flydd til Europa, velger tog og deretter buss for å komme seg til Tromsø.

– Jeg tror klimautfordringer er noe de aller fleste reisene tar innover seg, og ønsker å ta gode valg. En stor bonus er at det er et fint landskap å se nordover med tog, sier hun.

Noen har reist med buss og tog gjennom Sverige, mens andre har flydd til Sveriges nordlige flyplasseier og reist videre med buss og tog derfra til Tromsø.