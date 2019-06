Reiselivsnæringen positiv til å innføre tidsfri sone i nord

NRK meldte tidligere denne uken at innbyggerne på Sommarøy utenfor Tromsø ikke lengre vil la seg styre av klokken. Det lille øysamfunnet satser nå på å bli verdens første tidsfrie sone.

– Når du kommer hit, skal du kunne kaste fra deg klokken og leve livet, sier beboer på Sommarøy og initiativtaker, Kjell Ove Hveding.

Nå får øysamfunnet støtte fra både reiselivsnæringen og professor i filosofi.

– Dette er et stunt

– Slike stunt er viktige for å sette midnattssol og sommer i Nord-Norge på kartet, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Chris Hudson.

Selv om det blir solgt inn som et seriøst initiativ for å bedre livskvaliteten for innbyggerne, er det også et element av markedsføring bak det hele, sier han.

Reiselivssjef i Visit Tromsø mener påfunnet til beboerne på Sommarøya er nødvendig for å bygge et bærekraftig reiseliv. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

– Dette er et stunt, i positiv forstand, som vi trenger for å bygge et bærekraftig reiseliv. I dag er det på vinteren det er høysesong her oppe. Det ønsker vi å endre.

Hudson sier han tar Sommarøy seriøst, men ikke bokstavelig:

– Folk skal fortsatt på jobb og skole, og butikkene vil ikke være åpne 24/7. Budskapet er at her kan man være aktiv og drive med aktiviteter hele døgnet. Det er ingenting i veien med å leie en kano og padle ut i solskinn, selv om det er midt på natten.

Lokalsamfunnet på Sommarøy i Troms mener at midnattssol og de lyse nettene gjør at de ikke trenger å vite hvilken tid på døgnet det er. Foto: Eskil Mehren / NRK

– Overbevist om at dette blir en suksess

– Dette initiativet viser at nordlendinger har humor og ironi, og er et godt grep for å åpne øynene for hvilke muligheter midnattssola gir, sier internasjonal medierådgiver i Innovasjon Norge, Yuri Sali.

Folk strømmer til Nord-Norge fra hele verden for å oppleve naturen. Det er imidlertid vinterturismen som er desidert størst, og det ønsker reiselivet å endre.

– Midnattssol er like spesielt som Nordlys, og dette budskapet er Sommarøy nå med på å spre, sier Sali.

Han er overbevist om at lokalsamfunnet klarer å finne praktiske løsninger på utfordringene et tidsfritt samfunn innebærer.

– Spesielt når det kommer til aktiviteter og tilbud til turister så kan dette gjennomføres døgnet rundt. Dette er et lite samfunn hvor alle trekker i samme retning, så jeg er overbevist om at de vil gjøre dette til en suksess.

– Alt vi gjør styres av klokkens takt

Også professor i filosofi ved NTNU, Truls Egil Wyller er positiv til Sommarøyas påfunn.

– Jeg tenker umiddelbart at det er et veldig fascinerende påfunn.

Wyller har skrevet en rekke bøker og vitenskapelige artikler om nettopp tid. Hvorvidt det er realistisk at et helt samfunn kvitter seg med tiden eller ikke, er han imidlertid mer usikker på.

– Det innebærer jo at man må kutte mye av forbindelsene til den globale omverdenen som jo lever i en klokketid. Jeg tror nok ikke det går an å koble seg fullstendig fra klokketiden.

– Jeg tenker umiddelbart at det er et veldig fascinerende påfunn, sier Truls Egil Wyller, professor i filosofi ved NTNU. Foto: Privat

Samtidig mener professoren at historien viser at menneskene tidligere har vært frakoblet klokketiden. Han sier det er først de siste to hundre årene at samfunnet i større grad har vært nødt til å forholde seg til klokketid.

– De fleste samfunn og kulturer har jo levd uten klokketid. Før i tiden arbeidet man stort sett så lenge det var nødvendig, man spiste mat når man var sulten og man la seg når man var trøtt, sier han og legger til;

– Mens i det moderne samfunnet vi lever i styres alt vi gjør, fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden, av klokkens takt. I vårt samfunn griper klokken inn i disse aktivitetene, og det disiplinerer oss på en helt spesiell måte.

Selv om han er positiv til initiativet, er Wyller derfor ikke overbevist om at Sommarøy kan bli en fullstendig tidsfri sone.

– Jeg skal ikke påstå at det er umulig å trekke en øy ut av den globale klokketiden, men det høres veldig vanskelig ut.