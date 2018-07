Reindriftssamer i Indre Troms: – Vi anser dette som en drapstrussel

Tirsdag denne uken fant familien til Marja K. Partapuoli et stort kors laget av stein ved siden av lavvoen sin. Marja har anmeldt saken, og forteller at dette oppleves som et angrep på hele samebyen.

– Vi anser dette som en drapstrussel, skriver Marja i et innlegg på Facebook. Hun sier til NRK at hun ikke ønsker å uttale seg noe mer om saken enn det hun skriver i innlegget.

Samebyen hun refererer til er den svenske samebyen Saarivuoma, som ligger helt på grensen til Norge. I flere hundre år har norske og svenske samer hatt retten til å flytte reinsdyr over landegrensene for å beite, og derfor har flere av Saarivuoma-samene tatt turen over til Bardu. Dette har vært mulig takket være den såkalte Lappekodisillen.

Lappekodisillen Ekspandér faktaboks Et tillegg til grensetraktaten av 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige (som da omfattet Finland)

Inneholder blant annet bestemmelser om reindriftssamers rett til å føre reinsdyr over grensen mellom Norge og Sverige

Lappekodisillen har gjennom tidene vært tolket som en viktig juridisk aksept av samiske rettigheter ettersom den anerkjente samene som en egen folkegruppe

I 1972 kom det et tillegg til Lappekodisillen, som regulerte disse tillatelsene, men denne opphørte i 2005

Siden den tid har det oppstått en konflikt mellom Norge og Sverige knyttet til hvilke lover som gjelder i dag

De to nabolandene har ikke klart å komme til enighet om en ny avtale (Kilde: Store Norske Leksikon)

Men Norge og Sverige er i dag uenige om hvorvidt kodisillen, som går helt tilbake til 1751, fremdeles er gjeldende.

Dagens utydelige lovverk får store konsekvenser for samfunnet ved Altevatn i Bardu. Her er det hovedsakelig svensk-samiske reindriftsfamilier som oppholder seg, i tillegg til norske hytteeiere. Flere av reindriftssamene føler seg trakassert av hytteeiere som mener de ikke har rett til å bygge og bo der.

– Dette kan vi ikke tåle

Ordfører i Saarivuoma, Per-Anders Nutti, har pratet med Marja og familien. Han er opptatt av at familien blir tatt vare på, og er rystet over det som nå har skjedd.

Per-Anders Nutti tror ingenting vil skje med dem som står bak handlingen. Han opplever at samer blir behandlet svært dårlig i Bardu. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Sånt her kan vi ikke tolerere som folk. Dette handler om at vi som samer blir behandlet dårlig, og det føles ikke bra, sier Nutti til NRK.

Han forteller at de svenske samene kommer til Altevatn for å gjøre jobben sin, slik de alltid har gjort, og at det ikke er normalt å bli utsatt for slik trakassering. Han vokste selv opp i området som barn, og sier han aldri har opplevd lignende.

– Vi har jo vært her mye lenger enn Bardu kommune har eksistert. Dette er våre forfedres mark, legger Nutti til, og sier de ikke kan akseptere slik oppførsel.

Bardu beklager

– I bunn og grunn så handler dette om folkeskikk, sier ordfører i Bardu, Toralf Heimdal.

Han understreker at de hittil ikke vet hvem som står bak, og at de derfor ikke kan spekulere i bakgrunnen for handlingen. Men han mener det er snakk om en unødvendig handling.

– Dette er sterkt beklagelig. Uenigheter får være uenigheter, men man skal ha respekt for hverandre.

Toralf Heimdal etterspør et tydelig regelverk som kan få et slutt på konflikten. Foto: Arild Moe / NRK

Heimdal forteller at han er oppgitt over at to land ennå ikke har klart å komme til enighet om grenseoverskridende reindrift, og mener de lokale får kjenne på konsekvensene av dette. Som for eksempel det som skjedde med Marja og familien, sier han.