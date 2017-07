Reidar og Bjarne har kommet hjem!

– Det føles veldig godt å ha de hjemme. Vi får sove godt i natt, sier lamaeier Odd Brede Sommarset.

Reidar og Bjarne tok sin egen «sommerferie» for over en uke siden, og forsvant fra gården i Grasmyrskogen på Senja. Siden har Sommarset brukt utallige timer og tatt i bruk forskjellige metoder, som blant annet droner, for å prøve å finne den hårete duoen. Men, i ettermiddag ble de endelig observert: kun en drøy kilometer unna gården.

Kanskje de har fulgt med hele tiden

– Jeg fikk melding fra noen folk som hadde sett de, og sendte melding til samboeren min og sa at hun måtte starte en aksjon med en gang.

Reidar og Bjarne var altså på tur hjem selv, og grunnen til det kan være litt mistenkelig. Lamaene likte nemlig ikke lukten av den nye geitebukken Sommarset hadde plassert sammen med de, og kort tid etter forsvant begge.

Eier av gården på Senja Odd Brede Sommarset. Foto: Arild Moe / NRK

– Det som er litt morsomt er at jeg har sendt geitene på beite, siden vi holder på å lage nye hus til lamaene. Dagen etter at geitene dro på beite kom lamaene tilbake. Så om de har stått og fulgt med hele tiden, det er ikke godt å si, sier Sommarset lattermildt.

Begge to kom hjem i god forstand, men var veldig sliten.

– Nå står de i stallen og slapper av, de er rund og god. De virket i et veldig godt humør, de har ikke spyttet på oss eller noe sånt.

Kan sove godt i natt

Saken om Reidar og Bjarne har engasjert mange, og Sommarset har fått masse tips fra flere som har hørt lamaene i området. Han setter pris på alle tips og engasjementet folk har hatt rundt saken.

– Det er aldri noe godt å ha dyr på rømmen, sier bonden.

– Tror du lamaene vil rømme igjen når geitene returnerer fra beitet, og de igjen kjenner lukta fra de?

– Vi må ta det litt forsiktig og se hvordan det går, men vi satser på at de ikke rømmer igjen, sier Sommarset.

Og hvis du har lyst til å møte de returnerte rømlingene, har du muligheten til det neste sommer.

– Vi starter med åpen gård til juni neste år, og da er det mulig for folk å komme og hilse på Reidar og Bjarne.