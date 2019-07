– Det er jo hylende ironisk at Amundsen hevder seg sensurert etter selv lenge å ha drevet mediesensur. Han boikottet avisa iTromsø over en periode. Han har også truet Nordlys med det samme, sier Stig Jakobsen, redaktør i iTromsø.

I en kommentar i egen avis skriver Jakobsen at Amundsen er i fri dressur igjen.

I fjor boikottet Amundsen avisa iTromsø i underkant av ett år. Han krevde blant annet at de beklagde sine artikler om en Fpu-politiker som ble beskyldt for seksuell trakassering.

Amundsen skrev på sin Facebook-side at han ikke ville bruke tid på innvandringsnaive medier som mangler presseetikk og opptrer upålitelig. Amundsen opphevet sin egen boikott etter at iTromsø ble felt i PFU, for deler av dekningen sin om Fpu-politikeren.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) synes vi er på en farlig vei hvis Facebook kan slette meninger de ikke liker. Foto: Martin Mortensen / NRK

Året før vurderte Amundsen boikott av avisa Nordlys. Det skjedde etter en krangel om veibygging i Troms.

– Jeg har i en periode valgt å ikke forholde meg til enkelte journalister i iTromsø. Det gjorde jeg på et helt konkret grunnlag. Måten de behandlet en person i vårt parti på fant jeg uakseptabelt. Det er ikke sensur.

– Ikke det samme

Nå hevder han selv at han ble sensurert av Facebook. Grunnen er at et innlegg han la ut forrige uke om den britiske islamkritikeren og aktivisten Tommy Robinson ble slettet.

Amundsen mener dette ikke kan sammenlignes.

– For det første har jeg alltid stått opp for ytringsfriheten. Jeg mener det er en grunnleggende verdi i den vestlige verden. Det er overhodet ikke sammenlignbart med den, jeg holdt på å si, konspiratoriske teorien Jakobsen kommer opp med her.

– Det er ikke det samme, det er jeg enig i. Men han spiller veldig klart «Trump-spillet», der han på den ene siden vil kneble media og mener det er en folkefiende. På den andre siden skal han være offer for at han selv blir kneblet, sier Jakobsen.

Redaktøren i iTromsø mener dette handler om at Amundsen kan det politiske spillet. Men hadde ytringen kommet som et debattinnlegg, ville antageligvis iTromsø publisert det.

– Jeg mener ikke dette er synspunkter som bør forbys. Jeg ser bare hvor han vil når man iscenesetter det på denne måten, at man gjør alt for å bli sensurert og etterpå hevde seg kneblet.

En rekke mennesker hadde møtt opp for å støtte Tommy Robinson da han fikk dommen i London. Robinson, som er grunnlegger og tidligere leder for den høyreekstreme organisasjonen English Defence League (EDL), ble i forrige uke dømt til fengsel i ni måneder for å ha utvist forakt for retten. Foto: Peter Nicholls / Reuters

– Ferdig med det

Frp-politikeren sier han la ut statusen, vel vitende om at Facebook kanskje kom til å sensurere det. Dette gjorde han fordi han er dypt bekymret over utviklingen han ser i Storbritannia.

– Saken handler om straffesaken Storbritannia har kjørt mot Tommy Robinson. Han fikk ni måneders i fengsel for å ha filmet utenfor en rettssal. Det virker svært urimelig. Det fremstår som om han er forfulgt på bakgrunn av hans politiske meninger.

Amundsen tror han og redaktøren har samme mål, nemlig å sørge for at vi har et fritt demokrati og vide grenser for ytringsfriheten.

– Jeg har normalisert mitt forhold til iTromsø og snakker med journalister der. Vi har lagt bak oss hendelsen han viser til, og det konstaterer jeg også var noe iTromsø ble felt for i PFU. Men jeg er ferdig med det, og det håper jeg også redaktøren er.