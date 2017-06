Råtne rundballer: – Rein gift for rein

Leder av reinbeitedistriktet Lakselvdalen-Lyngsdalen, Henrik Gaup har kontakta både landbruksmyndighetene, politi og Mattilsynet etter funn av flere døde rein.

– Dyra har spist av etterlatte høyballer ute i naturen, sier Gaup til NRK. Reinen har fått problemer med magen og har dødd av det. Til nå har vi mista minst 5 rein siden mai. Dyra som er funnet er nært der folk bor, men vi frykter det ligger flere døde rein ute i marka, enten til fjells eller til skogs.

Høyballer rein gift for rein.

Gaup mener at en historisk bra vinter har bidratt til at ikke flere rein har spist av rundballene. De fleste har vært i godt hold og har klart seg bra uten å ty til rundballene. Hadde flere spist av dem frykter han for at flere hadde stupt.

Henrik Gaup, leder reinbeitedistriktet for Lakselvdalen-Lyngsdalen, mener rundballer er rein gift for rein. Foto: Privat

– Hvorfor mistenker dere at det er rundballer som er årsaken til reindøden?

– Noen av dyra er obdusert og da er det funnet spor av gress i magesekken, munnhulen og i halsen. Det ser ut som de har dødd ganske raskt. Vi har erfaring med at rein dør når de blir fora med høy og at det da går fort. Det kan være snakk om minutter, det er som rein gift for reinen, sier Gaup og peker på at det er timoteien som er så farlig for dyra.

Rundballene må fjernes

I Balsfjord på Lyngenhalvøya er det funnet et titalls rundballer som er spist på av rein.

– De burde vært fjerna for lenge siden, mener Gaup. Det er søppel og bør kjøres til offentlig godkjent fylling for destruering.

Gamle rundballer i naturen skal kastes av bøndene. Foto: Henrik Gaup / privat

– Rundballene har ligget lenge uten å ha blitt fjerna. Ingen bønder vedkjenner seg rundballene og tar ansvar. Gaup håper bøndene likevel vil ta ansvar nå og fjerner dem uten at de må gå til ytterligere skritt.

Har ikke fått svar fra Mattilsynet.

Gaup forteller at de har sendt brev til Mattilsynet i slutten av mai for å fortelle om problemet, men har ennå ikke fått svar.

– Det er skuffende, De er ellers svært raske med reaksjoner når det gjelder rein. Dette er ansvarsområde for Mattilsynet og jeg håper samarbeidet blir bedre i forhold til dette problemet, sier Gaup.

Forbudt å dumpe rundballer

Avdelingsleder i Mattilsynet, Torkjell Andersen sier til NRK at de har registrert klagen,

Foto: Henrik Gaup / privat

men kan ikke annet gjøre enn å oppfordre reineierne til å holde dyra unna der det er dumpa rundballer.

– Rein kan bli syk av gras som ikke er av god kvalitet, bekrefter Andersen og legger til at bøndene har et selvstendig ansvar for å rydde opp i henslengte rundballer.

– Skjer ikke det, er det brudd på forurensningsloven og kan være en sak for politiet, sier han.