Ranet Svalbards eneste bank - brukte Google Translate til forberedelsene

I tillegg til en fengselsstraff på 1 år og 2 måneder, må mannen betale totalt 60 000 kroner til de tre bankansatte han truet med våpen.

Det var like før jul i fjor at Sysselmannen fikk melding om det væpnede ranet på Sparebank1 Nord-Norges avdeling i Longyearbyen. Raneren truet tre ansatte med ei ladd rifle og fikk med seg 70 000 kroner.

Mannen har foreløpig ikke bestemt seg for om dommen ankes.

– Dommen er jo vesentlig mildere enn aktors påstand, men likevel noe høyere enn vi hadde håpet på, sier hans forsvarer, Ulf E. Hansen til NRK.

Dette skriver retten: Ekspandér faktaboks Tiltalte domfelles for tre grove trusler, grov tvang og ulovlig bevæpning.

Selv om handlingen objektivt fremstår å være et ran, kan det ikke legges til grunn i og med at tiltalte ikke hadde vinnings hensikt.

Tiltalte har ved sin adferd og trusler skapt frykt hos de tre bankansatte, og domfelles for tre alvorlige trusler. Selv om tiltalte var rolig og ikke fremsto som aggressiv på noen måte, var våpenet ladd og de bankansatte forsto at våpenet var egnet til å skade.

– Et rop om oppmerksomhet

Mannen ankom Longyearbyen kun noen dager før han begikk ranet. Ifølge dommen var han fortvilt over sin egen situasjon, og valgte å dra til Svalbard fordi han hadde lest på internett at han der ville kunne få tilgang til våpen.

Da saken var oppe i retten forklarte mannen at han egentlig reiste dit for å ta sitt eget liv.

Da han ikke klarte å ta selvmord, begynte han å tenke på alternative handlinger for å få oppmerksomhet slik at han ble pågrepet av politiet. Målsettingen hans var å unngå å returnere til hjemlandet. Han søkte på Google translate hvordan man sa «dette er et ran» og lignende på engelsk, står det i dommen.

– Han var en fortvilt mann, som var i en veldig vanskelig livssituasjon. Han hadde planlagt å ta selvmord, men klarte ikke å gjennomføre det. Han ville ha oppmerksomhet og få omsorg. Det er bakgrunnen for hele saken, sa mannens forsvarer Ulf Hansen, da saken var oppe for retten.

Forsvarer Ulf Hansen sier mannen begikk ranet bevisst for å få oppmerksomhet og omsorg. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Aldri vært bankran på Svalbard før

Mannen har siden pågripelsen 21. desember i fjor vært varetektsfengslet, og får derfor et fradrag i fengselsstraffen på 136 dager.

Sparebank 1 er den eneste bankfilialen i Longyearbyen på Svalbard, og dette var første gang at det har skjedd et bankran i det lille samfunnet. Det er generelt svært lite kriminalitet på øygruppa.