Rakk akkurat å vise fram de dårlige veiene før de ble stengt

De stengte veiene rammer tirsdag kveld trafikken til og fra flere av de største fiskeværene og sjømatprodusentene på øya, som ministeren besøkte tidligere på dagen.

Dit var han invitert for å få se hvilke utfordringer sjømatnæringen har. Veiene er smale, svingete og rasfarlige. Mange av tunnelene er dårlig vedlikeholdt, og har ikke plass til flere store kjøretøyer samtidig.

Den ferske samferdselsministeren fikk se hvor smale og trafikkfarlige tunnelene på Senja er. Foto: Arild Moe / NRK

I Senjahopen og på Husøya fikk ministeren se den enorme produksjonen av sjømat som skjer på Norges nest største øy. Fiskematen som sendes herfra kunne gitt middag til hele Norges befolkning hver dag i et helt år. Men det aller meste eksporteres til utlandet med vogntog.

– Det er jo et eventyr å komme hit og se hvilke verdier som skapes i små samfunn med bare 300 innbyggere. Her investeres det for hundrevis av millioner kroner, og da må vi legge til rette for en god infrastruktur, sa Dale til NRK, før han forlot øya og det kom enda mer snø og veien ble stengt.

Samferdselsminister Jon Georg Dale i samtale med bedriftseier Randi Karlsen på Brødrene Karlsen på Husøy i Senja. Foto: Arild Moe / NRK

Stor skredfare

For vinteren i nord er lunefull, og de ville fjellene på Senja skaper mange skredfarlige områder.

Det siste døgnet har det kommet store snømengder i hele Troms, samtidig som temperaturen har steget. Dette har ført til økt snøskredfare flere steder.

Ifølge Varsom.no er det nå faregrad fire, altså stor snøskredfare, i Nordre Nordland og Sør-Troms, og i store deler av Midt-Troms.

I Troms er disse veistrekningene stengt tirsdag kveld på grunn av ras eller fare for ras:

Fylkesvei 862, Berg, mellom Mefjordbotn og Hopen

Fylkesvei 862, Berg, mellom Bergsbotn og Straumsbotn

Fylkesvei 277, Lenvik, mellom Huselv og Husøy

Fylkesvei 243, Torsken, mellom Flakstadvåg og Finnes

Fylkesvei 243, Torsken, mellom Finnes og Sifjordbotn

Fylkesvei 86, Torsken, mellom Gryllefjord og Torsken

Fylkesvei 263, Lenvik, mellom Rødbergan og Kårvik

Fylkesvei 286, Balsfjord, mellom Mestervik og Balsnesodden

Fylkesvei 825, Tjeldsund, mellom Tjeldsundbrua og Langmyra

Fylkesvei 829, Skånland, mellom Olderelva og Skoddeberghytta

Ingen av disse veistrekningene vil åpne før tidligst i morgen. Onsdag klokka åtte skal en ny vurdering tas flere steder.

Ble inspirert

Gjennom Kaperdalen på Senja er det kolonnekjøring. Her ble veien rassikret for få år siden.

Men det hjelper lite at denne veistrekningen er åpen, så lenge andre deler av fylkesveien ut til oppdrettsanlegget i Flakstadvåg er stengt.

– Vi må ha veier som sørger for at vi får all maten vi produserer ut på markedet, sa bedriftseier Randi Karlsen på Husøy i dag, da den ferske samferdselsministeren kom på besøk.

Det var Sjømatklyngen på Senja, som består av et femtitalls bedrifter, som hadde invitert samferdselsminister Jon Georg Dale til øya. Og han sa han ble inspirert.

– Vi arbeider videre for å løfte fylkesveiene, men det fordrer også lokale prioriteringer, og det tror jeg vi skal få til, sa han før han forlot Senja.

Stoppet av uvær

Samferdselsministeren inspiserer vogntog ved Øyjord og Hålogalandsbrua. Foto: Nils Mehren / NRK

Fra Senja skulle egentlig Dale opp til grenseområdet på Bjørnfjell for å kontrollere dekk på vogntog. Men på grunn av uvær måtte dette flyttes til Øyjord ved Hålogalandsbrua i stedet.

Også i Nord-Troms er det vanskelige kjøreforhold tirsdag kveld. Troms politidistrikt har hatt det travelt med å dirigere trafikk der vogntog og busser har fått problemer på det glatte føret.

– Vi oppfordrer folk til å kjøre pent og ta seg tid. Det er mye snø og kov, og det er viktig å sørge for god sikt og å være godt nok skodd, sier operasjonsleder Kåre Munkvold.