Professor i retten: – Stoffskiftesykdom kan føre til psykose

– Har man et stoffskifte som er litt for lavt, vil de aller fleste ikke merke noe som helst. I den andre enden av skalaen kan man bli helt utslått og sågar komatøs, sier Rolf Jorde, professor ved UiT Norges arktiske universitet til NRK.

Han var sakkyndig i en drapssak som mandag og tirsdag gikk for Senja tingrett. En 22 år gammel kvinne var tiltalt for å ha drept en 84 år gammel kvinne i Lenvik i Troms, på bestialsk vis. Så brutalt at offeret etter drapet var ugjenkjennelig.

SAKKYNDIG: Rolf Jorde sa i retten at stoffskiftesykdommer kan føre til psykose. Foto: Privat

– Dette er en voldsutøvelse som langt over overskrider det som er nødvendig for å ta livet av noen, sa aktor Hugo Henstein til NRK etter rettssaken.

Mye av mishandlingen foregikk mens offeret ennå var i live. Kvinnens forsvarer Ulf Hansen sa i sin avsluttende prosedyre at saken er en av de styggeste drapssakene noen gang for denne domstolen.

Da den unge kvinnen kom på psykiatrisk sykehus etter drapet, hadde hun det som i retten ble omtalt som et «ekstremt lavt stoffskifte».

Stoffskiftesykdom sentral

Skyldspørsmålet var avklart før rettssaken. Det var også avklart at 22-åringen var psykotisk da hun begikk drapet.

To sakkyndige, rettspsykiatere Michael Setsaas og Knut Waterloo, fastslo i retten at tiltaltes psykose høyst sannsynlig skyldtes en stoffskiftesykdom hun fikk påvist i 2010.

Også overlege Per Olav Rørvik vitnet i retten, og mente stoffskiftesykdommen hadde medvirket til å utløse kvinnens psykoser, men at også andre forhold i kvinnens sykdomshistorie kunne spille inn.

Fakta om psykoser Ekspandér faktaboks Psykiske lidelser som kjennetegnes av at man mister grepet om hva som er virkelighet og fantasi.

Kan opptre hos personer med schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon, men kan også oppstå ved fysiske tilstander som urinveisinfeksjon hos eldre, eller utløses ved rusbruk.

De fleste psykoser varer en begrenset periode, men har en tendens til å vende tilbake

Rammer opp mot 4 prosent av befolkningen en eller annen gang i løpet av livet, første gang ofte i ung alder.

Tre hovedtyper symptomer: Et tillegg av noe som vanligvis ikke er til stede (hallusinasjoner, vrangforestillinger, desorganisering), bortfall av normale funksjoner (følelsesmessig utflating, tilbaketrekking) og vansker med følelser og tanker (angst, depresjon, annerledes selvoppfatning)

Verdens helseorganisasjon har slått fast at psykoselidelser er én av ti ledende årsaker til arbeidsfravær og uførhet i verden. (Kilde: Norsk Psykologforening)

Ekstremt sjelden

FORSVARER: Den tiltalte 22-åringens forsvarer Ulf Hansen mener drapssaken i Lenvik er noe av det styggeste som er brakt inn for Senja tingrett. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Professor Rolf Jordes forklaring i retten handlet både om hans vurderinger av tiltalte, men også generelle svar om hvordan stoffskiftesykdommer kan påvirke den psykiske helsen til folk. Det er det siste han uttaler seg til NRK om.

På spørsmål fra NRK om lavt stoffskifte – alene – kan føre til psykiske problemer og i ytterste konsekvens psykose, svarer han slik:

– Svaret er ja, fordi mange av de psykiske symptomene går tilbake når man får behandling. I de ekstremt sjeldne tilfellene hvor det utvikler seg psykose, kan man også se at psykosen går tilbake når man får behandling.

Jorde understreker at det er ekstremt sjelden. Selv har han opplevd kun få tilfeller av pasienter med så lavt stoffskifte at det har ført til psykose.

– Det er noe man knapt ser mer. I gamle dager, før man hadde behandling for lavt stoffskifte, var det betydelig vanligere. Da ble stoffskiftet lavere og lavere, og til slutt døde man av det. Mange av dem som døde hadde alvorlige psykiske problemer, sier han.

ÅSTED: Politiet sperret av eiendommen der 84-årige Gudrun Thomassen ble funnet drept. Den 21-årige kvinnen, som politiet hadde leitet etter i flere timer på grunn av trusler, ble funnet på åstedet. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Hadde ekstremt lavt stoffskifte

Drapet i Lenvik skjedde 20. november i fjor – nøyaktig ett år før kvinnen møtte i retten. Hun overvar selv hele rettssaken, og forklarte seg. Hun virket flere ganger å være sterkt preget og lei seg for det som hadde skjedd. Hun brøt sammen og gråt, både under egen og andres forklaringer:

– Jeg hadde aldri vært en fare for noen om det ikke var for psykosene, sa hun.

I tiden før 22-åringen ble psykotisk hadde hun sluttet å ta medisiner. Hun hadde oppsøkt alternative behandlingsmåter. Blant annet hadde hun flere ganger besøkt drapsofferet, Gudrun Thomassen, for healing.

– Hun var en utrolig god person, sa den tiltalte kvinnen gråtende i retten.

Drapsdagen hadde hun sterke psykoser, og hadde blant annet truet personer i aller nærmeste familie med kniv. De tilkalte politiet, men da politiet kom til kvinnens hjemsted, hadde hun forsvunnet.

Selv mener den tiltalte kvinnen at hun egentlig oppsøkte Gudrun Thomassen for å få hjelp, men at det etter hvert oppsto psykoser. Blant annet om at 84-åringen var en heks.

Lavt stoffskifte Ekspandér faktaboks Hypotyreose, eller lavt stoffskifte, kommer nesten alltid av en svikt i skjoldbruskkjertelen, og ofte er det en betennelse som forårsaker svikten.

Det antas at mange har en arvelig disposisjon for å utvikle sykdommen, og at større belastninger og livskriser kan medvirke til at sykdommen utvikles.

Hypotyreose er kjent som en snikende sykdom, og hos de fleste kommer den gradvis.

Ved hjelp av en blodprøve kan legen måle mengden av tyroksin i blodet.

Symptomer: Manglende energi, utmattelse, tretthet. Heshet, vektøkning, tørt hår, tørr hud, sprø negler. Tiltaksløs, deprimert, motløs. Nedsatt sexlyst, sensibel, lettrørt. Forstoppelse. Muskel- og leddsmerter, søvnproblemer. Fryser lett. Sensitivitet for lyd, lys, støy. Problemer med konsentrasjon og hukommelse. Kilde: Stoffskifteforbundet

Tvunget psykisk helsevern

Kvinnen kom ut av psykosen omtrent to måneder etter drapet. Hun har blitt behandlet på psykiatrisk sykehus ved UNN i Tromsø det siste året, og har gjort store fremsteg. Men vitner fra sykehuset kunne fortelle at hun både har manglet samarbeidsevne og oppført seg truende overfor ansatte.

Prosedyrene i rettssaken tok under en halv time. Både aktor, tiltaltes forsvarer og de etterlattes advokat var enige om at kvinnen bør dømmes til tvunget psykisk helsevern. Først og fremst for å beskytte samfunnet, sa aktor Hugo Henstein til NRK:

– Vi anser det åpenbart at samfunnsvernet her tilsier at hun blir underlagt et regime der man får kontroll på henne, og gir behandling i tiden fremover.

TAUS: Eddy Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet. Foto: Stoffskifteforbundet

Overlege Per Olav Rørvik ved UNN sa i retten at han mener det kan komme til å ta mellom tre og fire år før kvinnen er ferdig behandlet. Etter det kan hun være fri.

Ingen data

Stoffskifteforbundet ønsker ikke å kommentere saken, og begrunner det med at saken omtaler et bestemt eksempel, altså drapssaken i Lenvik.

– Vi ønsker dessverre ikke å kommentere saken i denne konteksten, sier generalsekretær Eddy Kjær.

Han ønsker heller ikke å opplyse om de generelt kjenner til tilfeller av at stoffskiftesykdommer fører til psykiske problemer eller psykose.

Rolf Jorde sier at behandlingen mot stoffskiftesykdommer i dag er så bra at det ikke foreligger noen data på hvor vanlig det er at det utvikles psykose av lavt stoffskifte.

– I dag får de aller fleste dette raskt diagnostisert, og blir satt på behandling som er veldig effektiv. Om man følger anbefalt behandling vil man ikke få psykiske eller andre problemer.

