17. november 2018 blir en merkedag i norsk polarhistorie. Da blir nemlig Norges nye forskningsskip «Kronprins Haakon» døpt i Tromsø.

Skipets gudmor blir ingen ringere enn prinsesse Ingrid Alexandra, bekrefter direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund. Blant de inviterte gjestene er også Kronprins Haakon, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

– Dette blir en gledens dag for hele polarnasjonen Norge. Det er spesielt gledelig at prinsessen vil være gudmor, da skipet er kalt opp etter hennes far. Kongefamilien har i flere generasjoner vist spesiell interesse for polarforskningen, sier Misund, som også kan avsløre at dåpen blir av det spesielle slaget.

Den tradisjonelle champagneflaska byttes nemlig ut med en stor isklump.

– Det var slik Roald Amundsen i 1917 døpte «Maud», som var Norges forrige spesialbygde forskningsfartøy, forteller polarinstituttdirektøren.

Til isen er du gjort, i isen skal du tilbringe noen av dine beste år, i isen skal du utføre din gjerning. Roald Amundsen under dåpen av «Maud» i juni 1917 / Aftenposten

Flaggskip innen polarforskning

«Kronprins Haakon» betegnes som Norges nye flaggskip innen polarforskning, har kostet 1,4 milliarder kroner å bygge og skal ha Tromsø som hjemmehavn.

Det isgående forskningsfartøyet har blitt et av verdens mest avanserte, med både helikopterhangar og fjernstyrt undervannsubåt som en del av standardutrustningen.

Skipet er også utstyrt med et såkalt månebasseng, et slags hull i skroget som gjør at man enkelt kan sende utstyr og dykkere ned i dypet.

«Kronprins Haakon» har plass til 35 forskere, som året rundt kan boltre seg i tolv ulike laboratorier. Allerede har skipet vært på sitt første tokt, i Framstredet mellom Svalbard og Grønland.

– Vi kan nå gjøre undersøkelser som vil bedre forståelsen av den globale klima- og miljøutviklingen. Norge har med dette skipet fått en plattform som gir unik mulighet til å tiltrekke seg samarbeid med internasjonale forskningsaktører, sier Misund.

«Kronprins Haakon» i Framstredet i august, under sitt første ordinære forskningstokt. Foto: Kit Kovacks & Christian Lydersen

Norsk Polarinstitutt er eier av skipet, Havforskningsinstituttet skal stå for driften, og UiT Norges arktiske universitet vil være største bruker.

– Det nye skipet gir oss forskningsmuligheter vi ikke har hatt tidligere. Neste generasjons forskere kan nå gjøre feltarbeid i områder vi tidligere ikke hadde tilgang til, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

«Kronprins Haakon» døpes i Tromsø lørdag 17. november. Dåpen sendes direkte på NRK2 og nrk.no.

PS: Det er ikke første gang at prinsesse Ingrid Alexandra døper et skip. I 2015 var hun gudmor for redningsskøyta Elias.