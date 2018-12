Poserer halvnakne i –30 for det perfekte nordlysbildet

– Det er et bilde som gjenspeiler min personlighet, at jeg er unik, morsom og utadvendt. Følgere på Instagram, venner, familie og folk jeg kjenner har sagt «det bildet er typisk deg, Haze». Det var denne effekten jeg ønsket å oppnå, sier australske Hazel Robin om bildet der hun står toppløs under nordlyset i Tromsø.

Bildet ble tatt under en nordlysjakt i Tromsø i desember og har fått over 1000 likes på Instagram.

Nakenbading i minus 30

Dan Steinbakk i firmaet Arctic Experience sier han får stadig flere forespørsler fra turister som ønsker bilde av seg selv i lettkledd positur under nordlyset. Andre ønsker å forevige et spektakulært frieri.

– Mange vil ha spesielle bilder for ettertida, de som skiller seg ut. Men av og til må man minne turistene på at enkelte ideer ikke er blant de lureste. Å ta bilde når man nakenbader i et hull i isen, i minus tretti grader midt i ødemarka uten noen fasiliteter rundt, sa jeg nei til, forteller Dan Steinbakk.

SELFIE: Å forevige seg selv under nordlyset er trolig viktigere for turistene som Dan Steinbakk tar med på nordlysjakt enn for ham selv. Han sier at stadig flere ønsker å ta bilder under nordlyset som skiller seg ut i mengden. Foto: privat

Ny turistrekord i Tromsø

Nordlysturismen setter stadig nye rekorder i nord. Når 2018 går mot slutten, kan Tromsø vise til ny årlig besøksrekord. Årets desembermåned har også vært rekordgod i byen, og hotellene melder om fullt belegg hele måneden.

Pågangen merker også Dan Steinbakk, som tar små grupper med turister med på nordlysjakt i Troms. Med seg i pakken får deltakerne bilder av seg selv under nordlyset, om været og solpartiklene står dem bi.

Fellesnevneren for de mest ekstreme ønskene er ifølge Steinbakk at de som kommer med dem, er i aldersgruppen 20–35 år og at de ønsker å dele bildene på sosiale medier.

– Å ta av seg på overkroppen synes de er en kul og ganske ekstrem ting under gitte forhold. Jeg har tatt bilder av folk som har stått klar og revet av seg klærne. På bildet ser de tøffe og hardbarka ut, men mens bildet ble tatt frøys de intenst, flirer fotografen.

Han legger til at dersom ønskene turistene kommer med utsetter dem for fare, sier han selvsagt nei.

Geir Ytterstad i selskapet AururaPhotoGuide har også spesialisert seg på å ta nordlysbilder og hjelper turistene til å ta egne blinkskudd av «den grønne damen».

– Når folk reiser fra Sør-Amerika til Tromsø ønsker de selvsagt bilde av seg selv under nordlyset. Men nakenbilder eller andre spesielle ønsker har jeg aldri fått, sier han.

FRIERI: Noen legger de spektakulære øyeblikkene til det rette øyeblikket. Foto: Dan Steinbakk / Arctic Experience

Vil legge bilder ut på WeChat

Dersom de kinesiske søstrene Silvia og Molly Cheng får se nordlyset, er de bestemte på at de vil dokumentere øyeblikket og dele det på sosiale medier.

Sist Molly Cheng (t.v.) så nordlyset, var hun så opptatt av å ta bilder av det at hun ikke rakk å nyte opplevelsen. Dersom hun og søsteren Silvia (t.h) får nyte skuet i Tromsø, skal de prioritere å leve i nuet. Men de må selvsagt dokumentere nordlyset også! Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er viktig å vise at vi faktisk har vært her og sett nordlyset. På det kinesiske nettstedet WeChat deler «alle» bilder når de er på reise, sier Silvia.

På sosiale medier har hun sett reklamebilder av folk i redningsdrakt som flyter i havet med nordlyset svevende over.

– Jeg hadde tatt et sånt bilde om jeg hadde hatt muligheten! Men akkurat nå er det høysesong og jeg er bare glad om jeg får mulighet til å være med på en nordlysjakt i det hele tatt, mener hun.

For australske Hazel Robin handler det ikke først og fremst om å få flest mulig likes på Instagram, men å vise familie og venner at hun har beholdt gnisten. Hun ønsker også å vise sine fremtidige barn at hun har reist alene til vakre steder som Norge.

– Det er også et minne for livet som jeg ønsket å dele med resten av verden.