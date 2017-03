Politikerne avgjør mobilbruk på skole

– Jeg har i utgangspunktet vært for en mobilfri skole og at elevene ikke skal ha mobilen oppe i skoletida. Det gjelder også i friminuttene. Jeg syns elevene kan gjøre andre ting på skolen enn å sitte på nett, sier Line Miriam Sandberg i Lenvik Frp.

Etter at NRK Troms onsdag fortalte at både Lenvik ungdomsråd og Utdanningsforbundet i kommunen mener mobilforbudet ikke fungerer, har det kokt på sosiale medier. Mens enkelte ikke kan forstå hva som er problemet med å ta telefonen fra elevene, er det andre som tar til orde for å la ungdommene få bruke mobilen sin.

I 2015 vedtok Lenvik kommune mobilforbud på skolene i kommunen. Liknende tiltak har blitt innført flere steder i landet, blant annet for å få bukt med mobbing på nett.

Endte med totalforbud

Gunn Bodil Strømseng er tidligere representant for Foreldrenes Arbeidsutvalg, FAU, på Finnsnes. Hun støtter ungdommene.

I utgangspunktet ønsker barn- og unges kommunestyre (BUK) i Lenvik å innføre én mobilfri dag i uka. Men da saka ble behandlet i det ordinære kommunestyret, endte det med et totalforbud.

– Dette handler ikke bare om mobilbruk, men for meg handler det mer om den politiske holdning i Lenvik til å lytte til barn og unge. Personlig mister jeg motivasjonen til å bidra i samarbeidsorgan når man erfarer hvor lite innflytelse man har på politikere. Mon tro hva som skjer med engasjementet til ungdommen?, spør hun i sitt innlegg på Facebook.

29. mars skal barn- og unges kommunestyre behandle evalueringen av mobilforbudet. Fristen for å komme med høringsinnspill gikk ut tirsdag. Senere skal saka opp i kommunestyret.

Katrine Boel Gregussen er en av to SV-representanter i Lenvik kommunestyre. I lag med Arbeiderpartiet, gikk hun imot et totalforbud da saka ble behandlet i april 2015.

– Lenvik SV har hele tida vært imot det latterlige mobilforbudet. Nå må resten av politikerne skjønne at ungdommen må lyttes til, ikke overses, når det kommer til saker som omhandler dem.

Frp-politiker Line Miriam Sandberg har ikke bestemt seg for hva hun vil stemme denne gangen.

– Jeg må få sett innspillene er i høringsuttalelsene, og hva problemet er når det gjelder å håndheve forbudet. Så får jeg vurdere saken på nytt, sier Sandberg, som sitter i kommunestyret i Lenvik.