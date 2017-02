Politikere til kamp mot to hjertetilbud i Nord-Norge

– Vi aksepterer ikke at pasientsikkerheten og det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge risikerer å bli svekket. Det sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i Troms.

Hun leder det tverrpolitiske initiativet som har kommet med en uttalelse om behandlingstilbudet av hjertepasienter i Nord-Norge. De støtter fagmiljøet på UNN – som fraråder å etablere et tilbud for utblokking av blodårene til hjertepasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Med seg har fylkesrådslederen blant andre fylkesordføreren i Finnmark, flere ordførere i de to nordligste fylkene, og lokalstyreleder i Longyearbyen på Svalbard.

Her er politikerne som kjemper mot to hjertesentre Ekspandér faktaboks Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder i Troms.

Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark.

Rune Gjertin Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger.

Alf E. Jakobsen, ordfører i Hammerfest.

Monica Nielsen, ordfører i Alta.

Geir-Inge Sivertsen, leder av Midt-Troms regionråd.

Dag Sigurd Brustind, leder av Sør-Troms regionråd.

Øyvind Evanger, leder av Nord-Troms regionråd.

Kristin Røymo, ordfører i Tromsø.

Marianne Bremnes, ordfører i Harstad.

Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen.

Frykter svekket tilbud til hjertesyke

Forrige uke ble det kjent at Helse-Nord direktør Lars Vorland går inn for at det skal etableres et såkalt PCI-senter i Bodø.

Utspillet ble ikke godt mottatt av fagmiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som innkalte til pressekonferanse for å forklare hvorfor de er uenige i forslaget til Vorland.

Ifølge overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN, Mads Gilbert, vil forslaget, dersom det blir vedtatt, svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i nord.

– Vi ber derfor alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland, sa Gilbert under pressekonferansen.

Opprørt over debatten

Politikere i hele landsdelen har engasjert seg i denne saken, men ikke alle har samme synspunkt.

Frp-topp og anestesioverlege Tom Cato Karlsen krever at hjertesyke nordlendinger skal få tilbud om utblokking i Bodø.

– All forskning viser at flere PCI-senter ikke går ut over kvaliteten, sier Karlsen.

Karlsen fra Bodø har jobbet som anestesilege i ti år ved Nordlandssykehuset, og fraktet mange hjertepasienter til Tromsø. Nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland fraktes år til Tromsø for behandling.

– Det opprører meg at politikere og andre kaster seg inn i debatten og bruker argumenter som ikke hører hjemme i en faglig debatt. Dette er en avgjørelse som vil bety mye for hjertehelsen i Nord-Norge, sier politikeren.

Ifølge Karlsen er det mange pasienter i Nordland som ikke når fram til Tromsø i rett tid for å få PCI, og dermed ender opp med et dårligere hjerte.

Helse Nord-styret avgjør saken onsdag. Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i Troms har tatt initiativ til et møte med Helse Nord dagen før avgjørelsen tas.