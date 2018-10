Politiet setter inn flere etterforskere i den store overgrepssaken i Harstad

Derfor har politiet har satt på flere etterforskere i den omfattende overgrepssaken i Harstad.

– Vi har tre til fire etterforskere som til enhver tid tar unna det som kommer. Det er vitner og fornærmede som holder til andre steder i landet, og vi er avhengig av bistand fra andre politidistrikt, sier leder av etterforskningsseksjonen, Morten Hole.

Forrige uke ble det kjent at en mann i 70-årene er siktet for overgrep mot over 10 mindreårige.

Politiet orienterte mandag statsadvokat Lars Fause om saken, som politiet håper snart skal være ferdig etterforsket.

Nye vitner

ANMELDTE OVERGREP: En mann i 70-årene er siktet for å ha forgrepet seg på en rekke mindreårige i Harstad. mannen på bildet anmeldte overgrep så tidlig som i 2016. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Totalt har ni personer henvendt seg til politiet etter at de i forrige uke etterlyste flere tips i saken.

– Det har meldt seg nye vitner, både i helga og mandag. De skal vi avhøre i løpet av de nærmeste dagene, sier Morten Hole.

Dette betyr at antall fornærmede i saken kan være minst 19 personer, men politiet tar et klart forbehold.

Hole understreker at de ennå ikke kan si om de nye vitnene er relatert til overgrepssaken som allerede etterforskes, eller om det dreier seg om andre saker.

Hole kan heller ikke si hvor mange av de nye henvendelsene som kommer fra nye fornærmede, eller vitner til angivelige overgrep.

VENTER PÅ SAKEN: Statsadvokat Lars Fause. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det er noe av det vi skal ta stilling til de neste dagene, sier Hole.

NRK har kontaktet den siktedes forsvarer Rune Stenstrøm, som ikke ønsker å kommentere saken så lenge den er under etterforskning.

Strafferabatt

Siden politiet mottok den første anmeldelsen i 2016, har saken vokst i omfang. Det er også årsaken til at politiet har brukt mer enn to år på etterforskningen. Det kan imidlertid få konsekvenser:

– I flere saker fra Høyesterett har det blitt gitt strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid og lang liggetid, sier statsadvokat Lars Fause.

– Det betyr at det er enda viktigere enn før for politiet å etterforske saken på en god måte og sende den til statsadvokaten så fort som mulig. Ellers vil det bli strafferabatt for den som eventuelt blir domfelt til slutt, sier han.

Ikke varetektsfengslet

Politiet har, ifølge påtaleansvarlig Rune Mellem Robertsen ikke varetektsfengslet mannen i 70-årene, etter å ha vurdert det slik at faren for bevisforspillelse og påvirkning av vitner, så vel som gjentagelsesfare, ikke er til stede.

IKKE VARETEKTSFENGSLET: Påtaleansvarlig Rune Mellem Robertsen forklarer hvorfor den siktede mannen ikke er varetektsfengslet. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Politiet vil i løpet av mandag inndra siktedes pass. De har også gjort flere beslag i saken, men Robertsen vil ikke gå inn på hva slags beslag som er gjort.

Tipstelefonen er nå åpen ut uka. Saken skal etter hvert oversendes statsadvokaten, men Hole utelukker ikke at det kan komme henvendelser som krever oppmerksomhet:

– Vi tar forbehold om at vitner med henvendelser som kan kreve ekstra etterforskning, kan komme til å melde seg, sier etterforskningsleder Morten Hole.

BAKGRUNN: