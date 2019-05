Politiet om kantringa på Senja der to omkom: – Var for dårlige forhold til å gå ut med båt

De to russiske turistene ble funnet omkommet tirsdag kveld etter at de i 10-tiden på formiddagen dro ut fra bygda Torsken på Senja i en 19-fots åpen plastbåt.

Turistene hadde ringt til land i 14-tiden, men telefonforbindelsen ble brutt. Båtutleieren dro til sjøs for å se etter dem, men han måtte snu uten funn og på grunn av for dårlige værforhold. Han meldte så de to savnet.

En stor redningsaksjon ble igangsatt og flere redningsskøyter, et kystvaktskip og tre helikoptre ble satt inn i søket. Båten ble funnet kantret i 22-tiden, og de to turistene ble funnet ikke lenge etter og de var da omkommet.

– Det vi vet så langt er at det var to russiske turister som omkom. De var en del av en gruppe på fire turister som hadde vært i Torsken siden 4. mai, sier lensmann Arnold Nilsen til NRK.

Politiet jobber nå med å kartlegge alle sider ved ulykka.

– Vi har ikke fått god nok oversikt, og vet lite om de to som omkom. Vi får opplyst at det i går var tung sjø og krevende forhold utenfor Månesodden i åpent farvann.

– Var det for dårlige forhold til å dra ut med båt?

– Tilbakemeldingene fra de som deltok i søket til sjøs var at det var for dårlige forhold til å gå ut med båt. Vi forstår det slik at utleieren har leid ut båt og bolig, og at turistene har klart seg selv. Foreløpig er vi ikke i stand til å si hvilken kommunikasjon det har vært mellom utleier og turistene, sier lensmannen.

Politiet opplyser at de to andre russerne i turfølget skal avhøres onsdag ettermiddag.

Den kantrede båten ble funnet ikke langt fra land. Foto: Redningsskøyta Dagfinn Paust

Han sier politiet generelt mener det er viktig at de som driver slik turistvirksomhet opplyser om lokale forhold til de som leier båter.

– Det er også viktig at man setter de som skal bruke disse båtene i stand til å bruke dem på en forsvarlig måte og at de har med seg nødvendig sikkerhetsutstyr.

– Hva gjør dere videre i saken?

– Vi jobber nå opp mot russiske myndigheter siden de to som omkom var russere. Vi skal finne ut hva som skjedde på havet, og er interessert i å komme i kontakt med andre skip som var i området. Vi har tatt ulykkesbåten på land for å gjøre tekniske undersøker. De to omkomne skal også formelt identifiseres, sier lensmannen.

Årsaken til båtkantringa er foreløpig ikke kjent.