Politiet mistenker at brann på asylmottak var påsatt

28 mindreårige asylsøkere ble evakuert natt til torsdag, da det begynte det å brenne på asylmottaket på Gibostad i Lenvik kommune.

Brannen oppsto i en del av bygget som brukes til lager. Mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen fortalte at det kun er de ansatte som har adgang til den delen av bygget, og at de ikke hadde registrert at noen hadde vært der i forkant av brannen.

Fredag ettermiddag sendte politiet ut en pressemelding der de sier at de mistenker at brannen kan ha vært påsatt.

Så langt har de ingen mistenkte i saken, og etterforskingen pågår for fullt.

– Vi jobber nå for å finne nøyaktig brannårsak. I tillegg gjør vi avhør av alle som kan ha sett noe onsdag kveld og natt til torsdag, sier politioverbetjent Steingrim Ovesen til NRK.

Politiet er interessert i tips fra publikum. Telefonnummeret er 02800.