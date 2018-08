Politiet mener mistanken mot de to narkosiktede advokatene er styrket

Politiet mistenker at de to Tromsø-advokatene har hatt en sentral rolle knyttet til beslaget av 66 kilo amfetamin i Tromsø i fjor høst, den største narkotikasaken i Nord-Norge noensinne.

– Det er et dramatisk stort beslag. Ett gram amfetamin representerer cirka fire brukerdoser. Det vil si at ett kilo kan potensielt bli 4 000 brukerdoser. Det sier noe om hvilke mengder det er snakk om, sier politiadvokat Thomas Rye-Holmboe til NRK.

De to advokatene er siktet etter den alvorligste bestemmelsen i narkotikalovgivningen. Strafferammen er 15 år. De har begge sittet varetektsfengslet siden 21. juni i år.

– Påtalemyndigheten mener mistankegrunnlaget er styrket gjennom den perioden, sier Rye-Holmboe.

– Stor belastning

I et to timer langt fengslingsmøte torsdag, bak lukkede dører, forklarte en av de siktede advokatene seg i Nord-Troms tingrett.

Han nekter straffskyld etter siktelsen.

Ifølge forsvareren Bjørn Arild Langenes møtte han i fengslingsmøtet fordi han ville gi uttrykk for den belastningen det er å sitte varetektsfengslet.

– Det har vært svært belastende og tøft, kunne Langenes fortelle til NRK onsdag.

Langenes mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse og begjærte sin klient løslatt. Påtalemyndigheten, representert av Thomas Rye-Holmboe, mener derimot det fortsatt er fare for bevisforspillelse, og ba derfor om fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Dommer Hege Marie Marhaug forteller til NRK at kjennelsen vil komme fredag. Da blir også den andre siktede Tromsø-advokaten fremstilt for videre varetektsfengsling. Politiet vil be om fire nye uker også for ham.

BESLAGET: Her er deler av det uvanlig store amfetaminbeslaget, som ble gjort i oktober i fjor. Totalt 66 kilo, med en gateverdi på omtrent 30 millioner kroner. Foto: Politiet

Flere innførsler av narkotika

Siden rekordbeslaget i fjor høst har saken vokst i omfang. Så langt er fem menn, alle i 40-årene, pågrepet. Alle sitter varetektsfengslet.

– I sakskomplekset mener vi det har funnet sted en eller flere innførsler av narkotika utover den mengden vi har beslaglagt, sier påtaleleder Einar Sparboe Lysnes til NRK.

Politiet har tidligere opplyst at det er gjort en rekke beslag i forbindelse med pågripelser, men Lysnes vil ikke si om det er snakk om narkotikabeslag.

– Jeg ønsker ikke bekrefte om vi har gjort ytterligere beslag utover de 66 kiloene, heller ikke hos hvem, sier han.