Politiet jakter gjerningsmann: – Han brøytet seg inn med pistol

En post i butikk i Skibotn i Troms ble utsatt for et ran like før klokken 08.00 i dag tirsdag. En person truet ansatte med pistol.

Ingen skal ha blitt skadd, ifølge operasjonsleder Steinar Gudmundsen.

– Han brøytet seg inn. Butikken hadde ikke åpnet ennå, men han banket på døra og truet seg inn med pistol, sier Gudmundsen.

Gjerningspersonen fikk med seg kontanter, og forlot deretter stedet til fots. Nå pågår det en jakt etter mannen.

Politiet har gått ut med et signalement: Han skal være en ung tynn mann, omtrent 168 centimeter høy. Han snakket dårlig engelsk, og hadde et tørkle foran ansiktet.

Han er iført en mørk blå anorakk, har mørke bukser og hansker på seg.

– Vi har ingen konkrete mistenkte, så vi ønsker hjelp fra publikum, sier Gudmundsen.

Har du tips i saken, kan du ringe politiet på 02800.