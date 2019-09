Politiet finner ikke Karen Kristine (81): – Vi håper på hjelp fra været

– Vi har lett gjennom et stort område med både folk, hunder, helikopter og drone, men det er så mye høyt gress og så mye lauv på trærne, at det er veldig uoversiktlig. Nå håper vi på kaldere temperaturer så gresset visner, og på vind som blåser vekk lauvet fra trærne, sier politiførstebetjent Paul-Hugo Edvardsen i Finnsnes lensmannsdistrikt.

Karen Kristine Østrem (81) var sprek og veldig glad i naturen. Ingen har hørt livstegn fra henne siden tirsdag 20. august. Foto: Privat foto

Torsdag i forrige uke starta det andre forsøket på å finne den eldre kvinnen. Denne gangen lette de etter en antatt omkommet. Det første søket starta som en redningsaksjon fredag kveld 23. august, da Karen Kristine Østrem ble meldt savnet.

Dagen etter skulle det arrangeres et terrengløp i bygda, så hele den første natten ble brukt til å gjennomsøke dette området med hunder og helikopter, før det kom nye spor og lukter dit.

Letingen var resultatløs.

I mer enn fire dager lette store mannskaper etter den savna kvinnen. Søket har vært resultat Foto: Arild Moe

Tett og bratt

Politiets teori er at Østrem har forlatt huset sitt innerst i Gumpedalen og beveget seg til skogs onsdag 21. august. 81-åringen var sprek til tross for sin høye alder, og hun likte å ferdes i naturen.

Ifølge datteren var Karen Kristine den som passet på at skogsveien innover dalen, til det som omtales som Nord-Europas største steinur, var fremkommelig for besøkende. Hun plukket greiner vekk fra stien, og lagde grøfter så vannet skulle få renne unna.

I selve Steinora er steinblokkene store som hus. Elva svinger seg sakte gjennom landskapet.

Hele dette området har politiet undersøkt, opptil flere ganger.

Men det går ikke husdyr i marka her. Dermed er det så tett av kratt og bregner og høyt gress, at det flere steder nesten er ufremkommelig.

– Vi har lett i et område på over 30 kvadratkilometer. Vi har gjort finsøk i nærheten av huset. Likevel kan vi ikke utelukke at vi har oversett noe. Med all den vegetasjonen som er her, og det ulendte terrenget, kan vi ha gått forbi den savna uten å oppdage henne, sier Edvardsen.

Fant huset tomt

Det var datteren i Tromsø som meldte moren sin savnet. Tidligere den uka hadde 81-åringen vært på overnattingsbesøk hos henne. Moren var i Tromsø for å få fikset tennene sine, og var veldig fornøyd med resultatet. Tirsdag dro hun hjem igjen til Sørreisa og til den nesten fraflytta bygda i Gumpedalen.

– Både onkelen min og jeg snakket med henne da hun var kommet hjem. Men etter tirsdag er det ingen som har hatt kontakt med henne. Jeg ringte henne torsdag, men da tok hun ikke telefonen. Da ble jeg litt bekymret. Fredag da vi kom dit fant vi huset tomt, forteller datteren til NRK.

Datteren ønsker ikke å stå fram med navnet sitt i NRK. I forsvinningssaker som dette kan det være mange «hjelpere» som melder seg, og allerede har flere såkalt klarsynte engasjert seg.

Samtidig ønsker datteren at navnet til moren nå skal offentliggjøres.

– Mamma hadde en stor bekjentskapskrets, og drev med slektsforskning. Så det kan være mange som ikke vet at hun er savnet, sier hun.

Karen Kristine Østrem har vært savnet i tre uker. Politiet tror hun ligger omkommet i skogen eller på fjellet. Foto: Privat foto

Har mareritt

Det har vært tre tunge uker. Datteren, som jobber som lærer, har ikke klart å være på jobb.

– For oss pårørende er det en vanvittig belastning å ikke vite hva som har skjedd med mamma. Vi får aldri fred. Jeg har helt forferdelige mareritt om hva hun kan ha vært utsatt for. Det nytter ikke hvor usannsynlig det er. Så lenge hun ikke er funnet, lager tankene alle mulige scenarioer, forteller hun.

Hun forteller at moren var svært glad i å bevege seg, og sin høye alder til tross, var hun i veldig god form. I høst hadde hun plukket mye molter.

Og da det skulle arrangeres et turmarsj i bygda, ble 81-åringen veldig interessert. Mor og datter snakket om å melde seg på, og eventuelt omgjøre turen til en blåbærtur om den ble for slitsom.

Datteren tror derfor at moren kan ha gått mye lengre hjemmefra enn det politiet kanskje tror.

– Da jeg fant ut at turmarsjen var 16 kilometer, sa jeg at det kunne bli for langt. Men mamma virket veldig fristet til å gå på Storlifjellet, for der hadde hun aldri vært før, og nå var det godt merket. Så selv om det har vært leita i dette området, kan jeg ikke fri meg fra tanken om at hun kan ligge der et sted. Kanskje har hun tatt av fra løypa for å gå en annen vei ned. Kanskje har hun fått et illebefinnende og blitt så omtåket at hun har forvillet seg vekk fra merkingen, sier datteren.

Politiførstebetjent Paul-Hugo Edvardsen sier fjellområdet har vært grundig gjennomsøkt, men at han ikke kan utelukke at leteområdet kan bli utvidet.

Høsten kan hjelpe

I flere omganger har datteren sjøl vært i Gumpedalen og leita etter moren sin. Hun skryter av det frivillige leitemannskapet, som har kommet fra store deler fra Troms og Nordre Nordland for å bidra.

Hun beskriver moren sin som en driftig dame med mange prosjekter på gang.

– Da hun var i Tromsø kjøpte hun to kilo plommer, som hun hadde lagd syltetøy av rett før hun forsvant. Hun hadde ikke tenkt å dø, sier datteren.

Nå håper hun i lag med politiet på at været fremover spiller på lag. At vegetasjonen faller sammen og lauvet på trærne forsvinner, men at det ikke kommer snø med det første.

– Rypejakta er i gang og snart starter elgjakta. Vi ber folk som beveger seg i terrenget om å være ekstra årvåkne. For eksempel kan observasjoner av fugler være interessante, sier politiførstebetjent Paul-Hugo Edvardsen.

Ingen ønsker en gjentakelse av det som skjedde i Pasvik i Finnmark for noen år siden.

Høsten 2013 ble den 85 år gamle Kaisa Beddari meldt savnet. Det tok fire år før levninger etter henne ble funnet, og da lå hun ganske nært huset sitt. Det var en jeger som gjorde funnet i et myrområde.