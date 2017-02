Politiet fikk utfordring med sinte nordlysturister

– Guidene var redde og klarte ikke å komme seg ut av situasjonen der de var fysisk omringet av rasende kinesere. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier presseansvarlig Henna Kelloniemi ved Laplands politikontor.

Politiet måtte forklare turistene at de var maktesløse i forhold til naturfenomener som ikke lot seg styre, og poengterte at det ikke var guidenes feil at nordlyset glimret med sitt fravær.

Saken ble først omtalt av den finske avisen Lapin Kansa.

Ikke lov for mye

Kelloniemi i det finske politiet håper alle turister som ankommer Lapland forstår at nordlyset er et naturfenomen som det ikke alltid lykkes å få sett på grunn av været.

– Jeg mener likevel at reisearrangørene må informere turistene om nordlysets natur. Man kan ikke love noe som ikke er sikkert, mener Kelloniemi.

I 2014 startet Hurtigruten å gi nordlysgaranti til sine britiske kunder. Dersom turistene som kjøpte en 12-dagers rundtur ikke fikk se nordlyset i løpet turen, skulle de få en ny tur året etter.

Garantien er nå utvidet, og gjelder for flere land. Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten er onsdag kveld om bord på MS «Trollfjord» på vei nordover sammen med over 400 gjester fra hele verden. De fikk første glimt av nordlys allerede utenfor Rørvik.

– Her er det på ingen måte noen opprørsstemning, sier Ege.

– Mener dere det er risikofritt å gi nordlysgaranti slik dere gjør det?

– Reiser du til ett bestemt sted i noen timer eller noen dager for å oppleve nordlyset, skal du både ha flaks og godt vær for å få sett noe. På en rundtur med Hurtigruten reiser du 2 500 nautiske mil gjennom de områdene av verden med kanskje størst sjanse for å se nordlys. Du reiser fra sør til nord, og vest til øst over 11 dager. Det høres ut som selvskryt, men det er på grensen til vitenskapelig fakta at du skal få det med deg hos oss, sier han.

– Er det noen som har fått ny tur på grunn av manglende nordlys?

– Det er svært få, hvis det er noen i det hele tatt.

Lapland selger som aldri før

Jyrki Niva driver selskapet Lapland safaris. Ifølge Niva trekker nordlyset og julenissen store mengder turister til Lapland om vinteren. Og selv om Niva ikke gir nordlysgaranti til sine kunder, opplever de en eksplosiv økning turister fra Asia.

– Vi har hatt en økning på nærmere 40 prosent fra Asia hvert år de fem siste årene. Det er turister fra både Kina, Japan, Singapore, Taiwan og Korea, forteller han.