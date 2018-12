Politiet ber foreldre vurdere mobilfrie soner hjemme for å hindre deling av nakenbilder

Foreldre bør vurdere å innføre mobilfrie soner i hjemmet. Det mener politiets forebyggende gruppe i Harstad.

«Operasjon Sharefile»

Bakgrunnen er bildedelingssaken «operasjon Sharefile» i Harstad, der åtte ungdommer er siktet for å ha delt rundt 700 hundre nakenbilder og videoer av totalt 34 mindreårige jenter fra området. De åtte siktede er både gutter og jenter i alderen 14 til 16 år.



Ifølge politiet er de fleste nakenbildene tatt på soverom og bad, og mobilfrie soner bør derfor vurderes, sier politibetjent Roger Alrek Strømmen.

– Foreldrene bør tenke over om barna trenger å ha mobiltelefon med seg på do og når de skal legge seg. De bør spørre seg om det er behov for mobiltelefon på disse plassene. I denne bildedelingssaken i Harstad viser det seg at over 90 prosent av bildene og videoene er tatt på bad og soverom, sier politibetjenten til NRK.

FAU: – Verdt et forsøk

Silvia Klo er FAU-leder i Harstad. Hun støtter politiets råd, og tror mobilfrie soner hjemme kan være veien å gå.

– Det høres bra ut. Utfordringen er hvordan man skal få gjennomført dette når ungdommene er alene hjemme og foreldrene ikke er der. Men det er absolutt verdt et forsøk når det har vist seg at det er på bad og soverom at disse bildene er tatt, sier hun.

FAU-leder tror det kan bli vanskelig å gjennomføre mobilfrie soner for ungdommene. Foto: Martin Mortensen / NRK

Hun stiller likevel spørsmål ved hvor mye man skal overstyre og kontrollere ungdommene.

– Jeg har veldig stor tro på holdningsarbeid, og at man kan finne rette måte å nå inn til ungdommene på, sier FAU-lederen.

Også politiet mener det holdningsskapende arbeidet er viktigst, men at foreldrene må holde seg oppdatert på hvordan de unge bruker mobiltelefonen.

Samtidig må ikke foreldrene glemme at også barn har krav på privatliv.

– Jo eldre de blir, desto større frihet får de. Så er spørsmålet hvor langt foreldrene skal gå i kontrollen med privatlivet til de unge, avslutter politibetjenten.