Polfarerne har hatt trøbbel i natt: – Vi går som to fulle menn

– Jeg snakket med Børge Ousland i natt, og han virket forvirret når det kommer til natt og dag, men er veldig på og fokusert. Han kan ikke ta inn noe annet enn fremdrift og det de holder på med nå, sier Lars Ebbesen.

Ekspedisjonslederen sier de to polfarerne kun har matrasjoner til og med torsdag. Han snakker jevnlig med dem over satellitt-telefon og følger dem via GPS.

Børge Ousland og Mike Horn er på vei tvers over Polhavet til Svalbard, via Nordpolen. Ekspedisjonen startet med båt i Nome i Alaska 25. august.

Siden 12. september har de beveget seg på ski. De har passert Nordpolen, og er nå på vei videre mot sør, i retning Svalbard.

Børge Ousland og Mike Horn er veteraner i denne «bransjen». Nå har de vært 85 dager på isen, behandler frostskader med antibiotika og er klar for å reise hjem. Foto: Mike Horn

Underveis har de møtt på flere problemer. Det har blitt vurdert en bergingsaksjon på grunn av vanskelige forhold, men Ousland og Horn valgte å fortsette.

Temperaturen de har beveget seg i har det siste døgnet vært nede i minus 40. Det gjør det også vanskelig for de to å sove.

– Vi går som to fulle menn, skriver Børge Ousland på sin instagramkonto.

Derfor har polfarerne Alexander Gamme og Bengt Rotmo nå valgt å forlate skipet «Lance» for å gå dem i møte.

I tillegg har værvarslinga for Nord-Norge sendt ut gult farevarsel om full storm på Svalbard fra onsdag kveld, med vindkast på opp mot 40 meter per sekund.

Skipet «Lance» ligger nå fast i isen, men nådde ikke helt fram til der mannskapene som mål å ligge for å møte polfarerne. Skipet befinner seg nå ved 82 grader og 20 minutter nord. Foto: Nick Cobbing

– Hvis de blir liggende værfast har vi et stort problem

Forskningsskipet «Lance» har siden sist helg vært på vei for å møte og hente Horn og Ousland. Målet var 82 grader og 30 minutter nord.

Skipet har slitt med å finne vei gjennom is og heftig vær, og har stått fast i isen siden tirsdag morgen.

Tirsdag ettermiddag ble det derfor bestemt at Gamme og Rotmo skulle gå de to polfarerne i møte.

Horn og Ousland har de siste dagene blitt forsinket da Ouslands pulk måtte repareres. Den kan ikke flyte lenger, og de bruker tid på å komme seg over åpne råker.

De måtte derfor gå lengre på ski enn det som var planlagt på mandag, og er nå både utslitt og medtatt. Mike Horn går på sin andre antibiotikakur for å behandle frostskader.

Mike Horn går på antibiotika for å behandle en betent tommel. Den er frostskadet.

Natt til onsdag har de to forvirret seg inn i et råksystem, forteller ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

– De forvirret seg inn i et råksystem ved midnatt. De visste ikke om de krysset hovedråken eller en sideråk av noe større. De er fysisk og psykisk veldig slitne nå etter 85 dager i polhavet. De har snutt døgnet, så Ousland kaller natten for dag. Jeg tror ikke de er helt sikre på hvilken side av døgnet de er på.

Ekspedisjonslederen har også værvarselet i tankene. Det bekymrer. Meteorologen sier stormen ikke vil gi seg før fredag.

– De er ekstremt motiverte til å fullføre på egen hånd og slik planen har vært. Nå går de på vilje. Men dersom de skulle bli liggende værfast i to dager, vil vi få et stort problem, sier Ebbesen.

Børge Ousland har også frostskader, men skriver på sin instagramkonto at de er optimistiske med tanke på å fullføre. Kontoen oppdateres av noen av Ouslands venner og kolleger i Frankrike. Foto: Mike Horn

– Vi trodde det ville være lettere

Bengt Rotmo og Aleksander Gamme, som går polfarerne i møte, har også hatt det trøblete.

– De ble sittende fast 10–12 kilometer sør for der vi hadde håpet. Vi trodde det skulle være lettere, men hele området er ganske brutt opp med masse småråker og mye vann, sier ekspedisjonslederen.

Han kaller det er en labyrint med isklumper og vann.

Lars Ebbesen sier Rotmo og Gamme tok en pause midt på natten. Nå skal nå være i gang igjen.

– Jeg har ikke hørt fra dem på noen timer, men de har god progresjon sydfra. Nå skal vi bruke formiddagen og ettermiddagen på å finne ut hvordan vi skal treffe Ousland og Horn i mosaikksystemet som er der oppe.