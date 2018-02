Penværsrekord i nord – salg av snøfresere stuper

– Vi må få vekk den gamle myten om at det bare er dårlig vær i nord og godt vær i sør. Slik er det åpenbart ikke. Været fordeler seg jevnt fra Kirkenes til Lindesnes. Det varierer hele tiden.

Det sier vakthavende meteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt på Vervarslinga i Tromsø. Sammen med sine kollegaer har han den siste halvannen måneden brukt standarduttrykk som «stort sett pent vær», «opphold» og «til dels pent vær» om været i nord.

– Det begynner å bli litt kjedelig. Men, med dette pene været får vi litt flere pauser, og litt mindre stress, smiler Lien.

Denne uken ble det kjent at Nord-Norge har satt ny penværsrekord. Det er nemlig 80 år siden sist det var så pent vær. I Tromsø er det registrert 23 penværsdager. På Værnes er det registrert 16, i Bergen fire og i Oslo bare to dager med pent vær.

De siste ukene har vi sett at Sør-Norge melder om ekstreme snømengder, betydelig snøskredfare og mye variert nedbør.

Men det kalde, tørre og klare været er ikke bare til glede for folk i nord. Det bidrar også til økonomisk tap og kjedelige arbeidshverdager.

Vil ha snø

– Salget av snøfresere var veldig godt inntil snøværet stoppet opp. Nå er det dessverre både tørt ute og inne, og det er ikke noe vi kan leve på. Dette er heller ikke sesongen for båtsalg, så det går ikke så bra, sier Hugo Hanssen, butikksjef ved Maritim Center i Tromsø.

Hugo Hanssen, butikksjef. Foto: Oda Viken / NRK

I en stor hall utenfor butikken hans står snøfresere klare til å få nye eiere. Hadde det bare blitt mer snø.

– Vi ønsker oss et skikkelig nordnorsk snøvær nå. Helst rundt 40 centimeter.

Hanssen forteller at snøværet i sør har gitt dem litt å gjøre likevel.

– Vi solgte én snøfreser til Bergen, og sendte en hel semitrailer med fresere tilbake til Oslo, for produsenten hadde gått tom. Akkurat nå er det de som trenger dem.

Flaks

Meteorolog Lien sier at årsaken til det pene været tilhører gammel og komplisert teori. Likevel forklarer han det slik:

– Det finnes noen bølger i atmosfæren som regulerer været. Dersom disse står stille er været stabilt. Hvis de rører på seg eller er i aktivitet vil været bli skiftende. I tillegg handler om høytrykk og lavtrykk.

Han forteller at godværet over nord tilhører et langvarig høytrykk. Å være såpass heldig handler litt om flaks.

– Det er ikke unormalt at det danner seg slike høytrykk over nord om vinteren, men det er uvanlig at det ligger såpass lenge.

FORNØYD: Chris Hudson, reiselivssjef i Visit Tromsø Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Værvinnere

Reiselivssjef Chris Hudson ved Visit Tromsø beskriver dagens vær som optimalt for turistene som har lagt vinterferien til nord den siste måneden.

– Vi er veldig takknemlige. I fjor var det mildvær og regn i samme periode, og det førte til mange kanselleringer for samarbeidsbedriftene våre.

GLAD: Turist Paul Strebel fra Tsjekkia. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Hudson sier at stabilt vær gir stabil økonomi. Han nevner nordlyssafari, hundekjøring og båtturer som værvinnerne. Disse tilbudene har blant annet familien Strebel fra Tsjekkia tatt del i.

– Været her er helt fantastisk, og det ville vært like vakkert selv i snøstorm. Det er et vakkert land, sier Paul Strebel.

