PCI-teamet i Tromsø: – Vi er helt imot forslaget til Helse Nord-direktøren

– Vi ber alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland. Blir forslaget vedtatt vil det svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge, sier Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetsykehuset Nord-Norge.

I går ble det kjent at Helse Nord-direktøren går inn for at det skal etableres et såkalt PCI-senter i Bodø.

Han begrunner det med at hjerteinfarktpasienter fra spesielt Helgelands-regionen har et dårligere tilbud på grunn av lang geografisk avstand til UNN Tromsø.

Derfor er han enig med en rekke miljøer som har tatt til orde for å etablere et slikt senter i Bodø, og knytte det til fagmiljøet i Tromsø ved at hjertespesialister derfra skal dele på å jobbe i Bodø.

Det er uvisst hva det vil koste å etablere et slikt senter, men likevel mener Vorland at det er en investering Helse Nord bør prioritere.

Fagmiljøene tilknyttet UNN Tromsø er imot et slikt senter. De mener at det i stedet for bør prioriteres å utdanne ambulansepersonell i distriktene til å gi trombolysebehandling, som har vist seg effektivt for å åpne fortettede blodårer.