Padler omkom i kajakkulykke utenfor Tromsø

Det var i 11-tiden lørdag formiddag at en padlergruppe sendte nødmelding via Kystradioen til Hovedredningssentralen om at det hadde skjedd en ulykke ved Tussøya utenfor Tromsø.

– Vedkommende ble funnet i havet av padlervenner, og da det var dårlig mobildekning kontaktet de Kystradioen, som igjen kontaktet Hovedredningssentralen Nord-Norge, sier redningsleder der Ørjan Delbekk.

Redningsaksjon igangsatt

Det ble slått full alarm, og mannskaper fra både politi og brannvesen rykket ut, i tillegg til at et ambulansehelikopter ble sendt til Tussøya fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det ble igangsatt lungeredning av lege som kom til stedet, men vedkommende ble erklært død. Det sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Eirik Kileng.

Ifølge politiet deltok den omkomne på en organisert tur i regi av en padlerklubb i Tromsø, der også den avdøde var bosatt. Det var 20 deltakere på turen.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men politiet etterforsker saken.

– Det framstår som en ulykke, og vi har foreløpig ikke snakket med de andre involverte, sier Kileng.

De pårørende er varslet.