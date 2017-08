På disse skjermene i Norge overvåkes ekstremværet i USA

På toppen av Tromsøya, har rom- og satellittmiljøet vokst seg stadig større i årenes løp. Her leverer KSAT daglig værdata til kunder over hele verden.

Siden 1997 har KSAT hatt en kontrakt med NASA. Selskapet har nå utvidet denne kontrakten, og data fra KSAT's satellitter går rett inn i den operative værmeldingen i USA.

Dermed spiller selskapet en viktig rolle under vurderingen av ekstremværet i Houston, USA.

Avdelingsleder for forskningsområder 'Energy, Environment & Security', Marte Indregard understreker at tjenesten KSAT leverer, er helt avgjørende for NASA og den amerikanske værmeldingens vurdering av det pågående ekstremværet i Houston.

Marte Indregard understreker at KSAT er viktig under vurderinga av ekstremværet i USA Foto: Vilde Kristine Malmo

– De er helt avhengig av våre operasjoner for å få innhentet den dataen de bruker i sine daglige tjenester. Dersom vi skulle mislykkes i våre tjenester til den amerikanske værmeldingen, vil de ikke ha nok data til å kunne lage en god og tilstrekkelig værmelding, sier hun til NRK.

Verdensledende

Fra hovedkontoret i Tromsø overvåkes over 100 satellitter for satellitt-eiere over hele verden. Med stasjoner og antenner i blant annet Australia, Panama og Dubai, er KSAT verdensledende innen kommersiell satellitt-virksomhet.

Bakkestasjonen på Svalbard er verdens største for mottak av værvarslingssatellitter. Foto: Copyright: KSAT

Særlig bakkestasjonen på Svalbard har blitt sentral i virksomheten. Det er nå den største bakkestasjonen i verden, og gir et supert utgangspunkt for jordobservasjon og miljøovervåkning. Beliggenheten kombinert med en godt utbygd infrastruktur har derfor gjort stasjonen meget attraktiv blant de store internasjonale satellitteierne.

– Hva tenker du om at KSAT nå er verdensledende?

– Vi leverer nå tjenester over hele verden. Det er veldig spennende, og gjør KSAT i Tromsø til en spennende og attraktiv arbeidsplass, sier Indregard.

Stor etterspørsel

Indregard er stolt over at KSAT har erobret en verdensledende posisjon, og ser flere årsaker til at markedet etterspør tjenester fra det nordnorske selskapet.

– En av de største fordelene med å bruke KSAT er at vi har stasjoner så langt nord, så geografisk beliggenhet har helt klart vært en inngangsport til kontrakten med NASA og tilsvarende internasjonale organisasjoner, forteller hun.

Indegard legger også til at en avgjørende faktor har vært at KSAT leverer stabile og kvalitetssikrede tjenester.

– Vi har bevist at dette miljøet i Tromsø leverer veldig gode tjenester.