Overlege: – Mange pasienter som ville fått ambulansefly er heller kjørt med bil

– Ved mange avdelinger på sykehuset har pasienter fått bilambulanse der de normalt ville fått luftambulanse. Det blir mange timer i bil før de kommer frem til sykehus, sier Torben Wisborg.

Han er akuttoverlege ved sykehuset i Hammerfest. Han mener det bare er flaks at det ikke har vært alvorlige hendelser etter uker med svekket beredskap i ambulanseflytjenesten.

– Det har heldigvis gått bra.Men det er mer flaks enn forstand.

FLY OG BIL: Mange pasienter som normalt ville fått fly har heller fått bil, sier overlege Wisborg. Foto: Barbro Andersen / NRK

Sendte brev

Wisborg er også professor ved UiT. Han beskriver seg som en kritiker av anbudsordningen. Den førte til at selskapet Babcock Air Ambulance 1, juli overtok driften av ambulanseflyene i Norge.

Siden har beredskapen vært svekket.

Han forteller også at man på sykehuset er blitt bedt om å være tilbakeholden med å bestille ambulansefly. NRK har lest brevet som ble sendt fra Luftambulansetjenesten. Det gikk til blant annet til fylkesleger og helseforetak.

TRYGT: Administrerende direktør i Lufttransport Øyvind Juell sier overgangen til ny operatør har vært trygg for pasientene. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Her står det blant annet:

Bruk av ambulansefly bør begrenses til helt nødvendige transporter i perioden 1.–10. juli. < ...> Bestillere av transport bes vurdere om andre transportmåter enn ambulansefly kan benyttes.

I brevet understrekes det at hensynet til pasienten veier tyngst, og at krav til forsvarlighet skal oppfylles.

– Har gått bra

Luftambulansetjenesten HF har ansvar for ambulanser med vinger og rotor. De ga Babcock oppdraget.

Administrerende direktør Øyvind Juell sier det er opp til sykehusene å gjøres en medisinsk vurdering i hvert enkelt tilfelle med pasienter.

I en e-post til NRK skriver han at det ikke har vært rapportert om uheldige pasienthendelser på grunn av ambulansefly som ikke er tilgjengelig. Han sier at også Torben Wisborg selv sier de siste ukene har gått bra.

Til slutt understreker han:

– Pasientene som trenger luftambulanse, får det.

Pilottrening

Bakgrunnen for problemene er at Babcock trener opp piloter. Egentlig skulle 11 fly og mer enn 90 piloter vært klar 1. juli. Slik har det ikke gått.

Ennå er Babcock ikke ferdig med treningen. Dette har også ført til at fly som kan lande på små flyplasser har vært brukt til å trene de ansatte.

Ekstra fly med mannskap har vært satt i beredskap. Det har også et helikopter fra Forsvaret.

Torsdag melder Teknisk Ukeblad at Babcock forventer å ha full beredskap fra og med neste uke.

– En skandale

Som NRK omtalte tirsdag er overlege Mads Gilbert i Tromsø svært bekymret for situasjonen med ambulansefly.

Overlege Wiborg sier han hadde forventet en smidigere overgang til ny operatør på ambulanseflyene.

– Jeg er overrasket over at det har blitt som det har blitt. De har hatt to år å planlegge dette. Det er en skandale.