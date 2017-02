Overgrepssaken: – Han er veldig rett på sak

– Vil du ha bilder eller ikke? Da vet du hva du må gjøre. Kom igjen, skru på kamera! «Julie» til fornærmet (14)

På dag to av rettssaken i Tromsø mot mannen som er tiltalt for overgrep mot over 70 barn, brukte retten tid på å gå gjennom flere samtalelogger mellom mannen og guttene, både på Facebook og Skype.

Den tiltalte utga seg for å være ei 15 år gammel jente ved navn «Julie» for å prøve å lure guttene til å sende seksualiserte bilder og videoer.

I samtaleloggene kommer det frem at det ikke tar lang tid fra samtalene ble starter før de peiles inn på seksualiserte tema. Både guttene og «Julie» prøver å overtale hverandre parten til å sende bilder først, og samtalene bærer preg av forhandling om hva de skal sende og hva de eventuelt får igjen.

– Vi har sett et lite utdrag, men de er ganske typiske. Tiltalte er ganske utålmodig, pågående og rett på sak. Han er tydelig på hva han ønsker, forteller aktor Gøril Lund til NRK.

I avhørene hevder flere av de fornærmede guttene at de opplevde «Julie» som masete, og uvanlig direkte.

– Slik jeg opererte

Selv om tiltalte hevder å ikke huske flere av samtalene retten har vært gjennom, er dette tiltalepunkter han har erkjent straffskyld for.

– Ut fra samtalene kjenner jeg igjen fremgangsmåten. Det er slik jeg har operert med de fleste. Jeg har blitt utålmodig hvis det tar for lang tid fra det blir snakk om utveksling av bilder til det skjer, forklarer han.

– At han ikke husker disse samtalene er i grunnen ikke så rart. Han har hatt et enormt antall samtaler på gang samtidig, forteller forsvarer Anja Bjørsvik.

«Julie» har ført samtaler med 194 forskjellige profiler på Facebook. 89 av disse dialogene hadde seksuelt preg.

I én av samtalene lover «Julie» å komme til byen hvor den fornærmede gutten bor.

– Det gjorde jeg for å motivere dem til å sende meg bilder å video, forklarte tiltalte.

– Vi ser at han har samme mønster i flere av disse samtalene, noe han har vært tydelig på i retten også, sier Bjørsvik.

Guttene er med

I samtaleloggene kommer det også frem at guttene prøver å få «Julie» til å sende dem bilder og video.

– Noen av dem er med, men de gjør det under forutsetninger for at det sitter ei jevngammel jente på den andre siden, ikke en voksen mann, sier aktor.

Heller ikke forsvarer Anja Bjørsvik mener det ikke gjør saken mindre alvorlig at de fornærmede guttene også prøver å få bilder fra «Julie».

– Poenget her er at tiltalte har gitt seg ut for å være noen han ikke er, sier forsvareren.