Ordføreren i Kvæfjord: – Mange spekulerer, men folk føler seg trygge

Den gangen var det en voldsepisode som skaket opp bygda. Denne gangen dreier det seg om et mystisk likfunn.

– Vi er trauste folk som bor her, men det er like fullt viktig at ikke folk blir utrygge av det som nå har skjedd. Derfor var vi tidlig ute og sa til innbyggerne om at det ikke er noen grunn til å være urolige. Det tror jeg de har tatt til seg, sier ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord.

Torsdag ble politiet varslet om et funn av en mulig død person i en eldre bolig som var under oppussing midt i Borkenes sentrum.

På en pressekonferanse fredag ble likfunnet omtalt som et mistenkelig dødsfall, og politiet var svært sparsomme med opplysninger. Verken kjønn, alder eller omstendigheter rundt funnet ble delt med publikum.

Det var under renovering av den eldre boligen at det ble gjort et funn av en «mulig død person», som politiet senere kalte det. Foto: Erlend Koppergård / NRK

Samtaleemnet

Dermed var det duket for mange spekulasjoner.

– Dette har selvsagt vært det store samtaleemnet i hele kommunen i helga. Så lenge realitetene ikke kommer ut, vil det bli sånn. Men jeg har full respekt for politiets håndtering av saken og vi har hatt et godt samarbeid med dem. Vi har ingenting å klage på, sier Larsen.

Politistasjonssjef Frank Sletten på pressekonferansen fredag, da han bekreftet at politiet sto overfor et mistenkelig dødsfall. Foto: Martin Mortensen / NRK

Mandag venter hele Kvæfjord-samfunnet på at politiet skal gå ut med flere opplysninger om saken. Klokka 12 sier politioverbetjent Frank Sletten til NRK at det vil komme mer informasjon.

– Politiet er klar over at det verserer rykter rundt likfunnet. Derfor håper vi å kunne gå ut med flere opplysninger i løpet av ettermiddagen. Det er fortsatt usikkert når den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger, sier han.

– Klager ikke

Som ordfører og øverste kriseleder i kommunen har Torbjørn Larsen fått litt mer opplysninger om saken enn det allmennheten har fått. Fredag ble kriseteamet satt i sving, og innbyggerne ble oppfordret til å ta kontakt, dersom de følte for det.

– Vi har ikke fått noen henvendelser i løpet av helgen, opplyser han til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere hvordan menneskene som bor i den aktuelle boligen blir ivaretatt.

Nå venter alle på obduksjonsrapporten, som vil gi svar på gåten. Den kan komme mandag, men den kan også bli klar først på tirsdag.