Ønsker flere kontroller: – Farlige trailere må vekk fra veiene

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Lastebileierforbundet i Troms mente at norske sjåfører var like farlig på veiene som utenlandske sjåfører. NRK beklager feilen.

– Utenlandske trailerfirma kjører ofte biler som er dårligere egnet for norske kjøreforhold og de er ofte innblanda i ulykker. Det sier fylkesleder i Norsk Lastebileierforbund i Troms, Alf Erik Eliassen.

Han sier flere kontroller vil være bra for alle i næringa, norske og utenlandske.

Med vinterføret på veiene er traileruhellene tilbake.

I flere Facebook-grupper rettes det ganske hatske angrep mot utenlandske sjåfører. Mange hevder at utenlandske trailersjåfører er farligere i trafikken enn norske. Eliassen sier til NRK at det på flere Facebooksider har bikket over i angrep mot trailersjåfører.

Fylkesleder i Norsk Lastebileierforbund i Troms Alf Erik Eliassen ønsker seg skjerpet kontroll for å forhindre alvorlige ulykker. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Også norske trailere er dårlig skodd

En undersøkelse av trafikkuhellene som involverte vogntog forrige vinter viste at utenlandske sjåfører var involvert i åtte av ti slike ulykker.

– Men det er ikke bare utenlandske vogntog som kan være dårlig skodd, det finnes en del av de norske også, kontrolleder ved Statens vegvesen, Asle Pedersen.

De siste dagene har mange trailere hatt problemer med å ta seg fram i vanskelige vær og kjøreforhold. For å passe på dekkene til vogntogene har Statens vegvesen derfor ofte kontroll.

– Jeg tror de fleste av sjåførene syns det er bra at vi har kontroll. Vi ser på mønsterdybden og mønsteret på dem. I tillegg ser vi om de har kjetting, det har det vært mye mangel på i høst, sier Pedersen.

Asle Pedersen er kontrolleder ved Statens vegvesen tror at vinteren kom brått på for mange og derfor blir mange tatt med sommerdekk. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Må ha respekt for veien

Michael Davis er lastebilsjåfør og har kjørt i Norge i flere år. Han er også uenig i påstanden om at utenlandske trailersjåfører er farligere enn norsk.

– Jeg personlig ser ikke noe forskjell. Man må ha respekt for veien og respektere førerforholdene. Det er viktig å være varsom.

Han mener at det ikke bare er sjåførene som kan hindre ulykker.

– Det er ofte etter ulykker at ting blir gjort. Jeg syns veiene burde utbedres. Det bør også gruses og saltes mer, sier Davis.

Lastebilsjåfør Michael Davis mener det bør jobbes med proaktivt for å hindre trafikkulykker. Foto: Fabian Ubeda / NRK