Omfattende evakuering på Svalbard: – Julehuset står igjen tomt

– Vi er veldig opprørte over at dette kan skje år etter år. Huset vårt er pyntet og klart til jul, men det får vi nå ikke brukt, sier Oddvar Theodorsen.

Stormen som er ventet å treffe Svalbard tirsdag, har ført til at 180 personer har måtte evakuere husene sine på grunn av skredfare.

Forlot i all hast

Denne gangen hadde familien tre timer fra de fikk evakueringsmeldingen til å pakke sammen sakene og komme seg av gårde.

– Det er ikke lang tid, så vi fikk kun tatt med oss det mest nødvendige. Alt av julemat og julegaver ligger igjen hjemme.

Familien bor nå i en midlertidig leilighet ikke langt unna hjemmet.

– Vi har heldigvis fått låne en leilighet i en skredsikker sone. Så vi lider ingen nød, men det er tung og vanskelig situasjon.

Boliger under Sukkertoppen i Longyearbyen er evakuert på grunn av uvær. Her har det gått flere skred tidligere, og for to år siden døde to mennesker. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Noe må gjøres

Theodorsen har ofte vurdert om familien burde flytte til et tryggere sted.

– Men på grunn av de tidligere rasene, er det færre og færre boliger å oppdrive. Det går selvfølgelig an å kjøpe en ny bolig, men det er ekstremt dyrt.

Nå savner han at myndighetene iverksetter permanente tiltak, og ønsker at det blir bygd nye boliger på et skredsikkert sted.

LES OGSÅ: Ministere lover hjelp til skredutsatte folk på Svalbard

– Til tross for at de vet at det er et farefullt sted å bo, så blir det ikke gjort noe. Forrige gang vi ble evakuert var det nærmest opprørsstemning. Folk er lei av at det ikke blir gjort noe.

– Det vil koke når det står på som mest

Det er ventet fra liten til full storm, og stormkast på opp mot 50–60 knop. Det betyr at evakueringsplanen opprettholdes, forteller Sysselmann, Kjerstin Askholt.

– Det vil koke når det står på som mest, så jeg oppfordrer alle innbyggerne til å være forsiktige.

Lokalstyret i Longyearbyen har nå fått evakuert alle som bor i de utsatte områdene. Men Sysselmannen vil ikke si noe om når de evakuerte kan få flytte hjem igjen.

– Vi håper at det ikke skal ta lang tid, men vi tør ikke angi noe tidspunkt. Vi må vurdere situasjonen på nytt når stormen har roet seg.

Sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt, oppfordrer innbyggerne til å være forsiktig. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Frykter det verste

Theodorsen er håpefull, men frykter at julefeiringa blir spolert.

– Forrige gang det gikk skred, ble det heldigvis ingen fatale konsekvenser. Men man vet jo aldri, sier han og legger til;

– Første året vi måtte evakuere, tok det tre uker før vi fikk flytte hjem igjen. Så vi frykter at vi ikke får feiret jul hjemme, sier han.