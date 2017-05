Oljemisjonæren gir ikke opp

I 10 år har han kjempet for konsekvensutredning for områdene utafor Senja, Vesterålen og Lofoten. Lofoten og Vesterålen Petro er en interesseorganisasjon for 150 næringslivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen. Daglig leder Ørjan Robertsen er ofte å finne i kulissene når politiske partier eller andre organisasjoner diskuterer oljevirksomhet i nord. Han er hyppig til stede på landsmøtene til partiene. I 2013 oppsøkte han samtlige landsmøter. I år har han vært på landsmøtene til Arbeiderpartiet og Høyre.

Frp: – Et viktig besøk

Sist helg var han på Frps landsmøte på Gardermoen. Der møtte han blant andre partileder Siv Jensen og olje- og energiminister Terje Søviknes.

I samtale med Ørjan Robertsen i LoVe Petro under landsmøte til Fremskrittspartiet gikk partileder Siv Jensen og olje- og energiminister Terje Søviknes lengre enn alle andre partier i ønske om konsekvensutredning av nye områder på norsk sokkel.

Frp programfester nok en gang at de vil konsekvensutrede hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Kommer partiet i posisjon er dette en viktig sak for Frp i forhandlingene, og skulle Fremskrittspartiet havne i opposisjon kommende stortingsperiode, vil de fremme forslag i Stortinget om konsekvensutredning av havområdene utenfor LoVe, sier Robertsen..

– Det er utmerket at Ørjan Robertsen er her. Det er viktig at slike talsmenn for oljevirksomhet står fram og skaper kontakt, og bygger nettverk, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til NRK.

Har mistet medlemmer

I ti år har Robertsen ledet foreninga. De siste åre har flere bedrifter falt fra. Det ble en nedtur da Venstre og KrF tvang Solberg-regjeringa til å si nei til ei konsekvensutredning.

– Vi har oppnådd målet vårt å få et flertall på Stortinget til å si ja til ei konsekvensutredning. Men det er et paradoks av småpartiene har hindret at denne saka er kommet til avstemming i stortingssalen, mener Robertsen. Han har vært banksjef og er tidligere ordfører i Hadsel i Vesterålen for Arbeiderpartiet.

Stemningsskifte

Men det har skjedd et stemningsskifte i oljesaka. Meningsmålinger viser nei i befolkninga, og mange kommuner sier også nei. Og Ørjan Robertsen roser arbeidet som motstanderne har gjort i denne saka.

– De har gjort en god jobb med å få folk til å tro at ei konsekvensutredning betyr at det blir boring.

Han sier at organisasjonen Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja får rundt to millioner kroner i støtte fra staten. Hans organisasjon får ikke noe fra staten, og på grunn av oljeprisfall og lavere aktivitet har det vært vanskeligere å få støtte.

– Men vi gir ikke opp. Vi tror på at oljevirksomhet kan gi nye arbeidsplasser og skape positive ringvirkninger lokalt, sier Robertsen.