Olaf oppdaget den forlatte barnevogna: – Så at spor ledet ned til vannet

– Jeg fant en forlatt barnevogn på en unaturlig plass hvor det ikke er oppkjøring eller parkeringsplasser. Så tenkte jeg at jeg må sjekke dette, sier Olaf Jacobsen.

Han var en av de første som kom til stedet hvor fire personer ble funnet livløse i sjøen utenfor Tromsø. Nå forteller han for første gang om hva som skjedde de dramatiske timene forrige mandag.

– Jeg tenkte at her er det ugler i mosen og at det er et eller annet som må undersøkes.

NRK møter Olaf Jacobsen i fjæra ved Fagereng. Samme sted som han tilfeldigvis ble sterkt deltakende i en redningsaksjon for en uke siden. Foto: Pål Hansen / NRK

Fant barnestøvler

Kort tid senere kom det ei annen dame forbi stedet. Jacobsen spurte om hun kunne hjelpe han. De to la fort merke til sporene på andre siden av veien.

– Vi så at sporene ledet ned til fjæra. Det var flere spor sammen, og vi gikk ved siden av sporene.

Jacobsen fikk varslet politiet. Deretter gikk han og kvinnen i hver sin retning og begynte å søke.

– Hun jeg var sammen med fant plutselig to barnestøvler i størrelse 36 og 31. Da tenkte jeg med en gang at det måtte være noen i sjøen.

Olav Jacobsen varslet politiet mandag klokken 17.28 om at fotspor ledet ned til sjøen ved Fagereng i Tromsø. Det ble funnet en barnevogn i nærheten og støvler i vannkanten. Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

– Stor trøst å vite at jeg kunne bidra med noe

Etter kort tid kom de første politipatruljene til stedet.

– De var en hel gjeng som løp ned i fjæra. Og jeg hørte ganske raskt at de ropte «funn», sier Jacobsen.

Patruljen fant fire livløse personer i sjøen, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp umiddelbart. Jacobsen berømmer politipatruljens arbeid.

– Jeg har aldri sett noen gjennomføre hjerte og lungeredning så effektivt og riktig før. Det var en stor aksjon, og jeg er imponert over jobben de gjorde. Det var virkelig en seriøs innsats.

Jacobsen måtte selv bidra med hjerte- og lungeredning på den yngste barnet. Han er anestesisykepleier og har også vært hjelpekorpsmedlem i mange år.

– Den store trøsten når du havner i noe så voldsomt er å vite at jeg kunne bidra med noe, fordi jeg har erfaring fra helsevesenet.

Yngste jenta utenfor umiddelbar livsfare

Det var mandag forrige uke at en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø.

Den eldste jenta på sju år døde mandag kveld. Tirsdag kom beskjeden om at også moren var død. Den fire år gamle jenta døde torsdag på Rikshospitalet i Oslo.

De foreløpige obduksjonsrapportene viser at de tre døde av drukning og alvorlig nedkjøling.

Den yngste jenta på halvannet år ligger fortsatt på Rikshospitalet. Hun er kritisk skadd, men er utenfor umiddelbar livsfare.

Faren er sammen med sin datter, og har fortsatt et håp om at hun skal overleve, ifølge bistandsadvokaten.

Politiet i Tromsø etterforsker den avdøde moren for drap og forsøk på drap.