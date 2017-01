Økte utgifter for Harstadbilistene

Det manglet nesten en milliard kroner for å fullfinansiert Harstadpakken. Politikerne var nødt til å ta et upopulært valg for å få den fullført, med tanke på kollektivtrafikk, gang og sykkelveier. Viktige tiltak som stod i fare for å falle ut av veipakken.

Raser mot vedtaket

Høyre og Frps representanter stemte mot økte takster i formannskapsmøtet tirsdag ettermiddag. Kristian Eilertsen i Frp raser mot vedtaket og hevder det vil koste bilistene titusen kroner mer i året enn det som i sin tid var vedtatt.

– Innbyggerne i Harstad kommer til å få en betydelig økonomisk belastning. En småbarnsfamilie med to biler vil få en økt utgift på kr 10.000,- pr. år. Det mener vil er totalt uansvarlig, sier Eilertsen.

Dommedagsprofeti

Fungerende ordfører i Harstad, Maria Serafia Fjellstad synes regnestykket til Frp er underlig.

– Det er interessant hvordan Frp regner, sier hun og avviser påstanden fra partiet.

Totalt uenige om bompenger i Harstad. Varaordfører Maria S. Fjellstad og Frp-nestleder, Kristian Eilertsen Foto: Nils Mehren / NRK

Vedtaket i dag betyr en økning fra kr 10.80 til kr 12.80 pr. passering. Det er også lagt inn en økt rabatt. Maksbeløpet pr. måned økes fra 60 til 80 passeringer. Et enkelt regnestykke viser at det uansett blir dyrere.

Fjellstad forsvarer seg med at kun halvparten av dem som kjører gjennom bomringen i dag når maksbeløpet pr. måned.

– Kun en tredel av dem som passerer vil nå makstaket på 80 passeringer, sier Fjellstad til NRK.

Har ikke skrupler

– Det hele viser at Arbeiderpartiet og Venstre ikke har noen skrupler på å stikke sugerrøret ned i lommeboka på vanlige folk, sier Kristian Eilertsen.

–Det er en verstefallstenking Frp driver med ren dommedagsprofeti. Deres argumenter handler ikke om Harstadpakken, men kun om å sanke stemmer, avslutter Fjellstad.

Elbilene slipper bompenger

Det er ikke opp til kommunepolitikerne å vedta bomavgift for elbiler. Det er opp til Stortinget. Dermed slipper elbilistene å bidra. Tidligere har NRK fortalt at Troms bompengeselskap i desember fikk en inntekstsvikt på om lag 200.000 kroner, fordi elbilene slipper å betale for å passere.