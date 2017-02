Obs-varsel: – Det er en kraftig virvel

Meteorologisk institutt sendte mandag formiddag ut Obs-varsel for deler av Nord-Norge da det ligger et polart lavtrykk over Tromsøflaket. Sterkest vind ventes vest og sørvest for lavtrykket, med liten til full storm 25 m/s.

– Det er en kraftig virvel som ligger på bankene, og som vil gi en del vind og nedbør. I den grad det blir kastevind er det trolig folk lengst nord i Troms, samt i Finnmark som vil merke det. Det sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Gjermund Haugen til NRK.

Kan bli storm

Vinden vil variere fra sted til sted i de to nordligste fylkene, men det vil noen plasser bli kortvarig sterk kuling på kysten, og kanskje liten eller full storm nord i Troms. Lavtrykket beveger seg mot sørøst, og ventes å nå kysten omkring Loppa mandag ettermiddag.

– Det er fortsatt usikkert hvor uværet vil treffe, og det kan hende at det er Finnmark som får den sterkeste vinden, sier Haugen.

Også sørover i Troms vil det bli en periode med opptil sterk kuling og kraftige snøbyger.

Det er andre gang på kort tid at det sendes ut obs-varsel i Nord-Norge. Fredag ga et polart lavtrykk meteorologene hodebry. De kan utvikle seg mye i løpet av kort tid, og er mye raskere en vanlige lavtrykk. Dette gjør dem vanskelige å forutsi, og det er alltid vanskelig å si noe om hvor og hvordan de vil treffe.

Polart lavtrykk Ekspandér faktaboks Polare lavtrykk kan være skumle siden de kan gi raske økninger i vinden, og de gir kraftig nedbør, ofte som snø og snøfokk med vanskelige siktforhold og generelt dårlig vær. Erfaringsmessig kan vinden øke fra bris til storm i løpet av mindre enn et kvarter, og i tidligere tider var polare lavtrykk årsaken til mange forlis og ulykker Siden 1999 er det bare ett kjent tilfelle i Norge hvor liv har gått tapt på grunn av polare lavtrykk. Selv om de polare lavtrykkene dannes ute over det åpne havet, vil de i mange tilfeller følge en bane inn mot kysten, og i slike tilfeller kan de lett gi overraskende og uhåndterlig vær også for folk på land. Denne vinteren har det så langt vært få polare lavtrykk. Årsaken er at det har vært en mild vinter.

Uværet fredag påvirket kollektivtrafikken i hele Troms, og både busser, hurtigbåter og fly ble innstilt i lange perioder.

Det ventes sterk vind og kraftige snøbyger nordpå. Foto: @meteorologene

Finn frem snøskuffen

Etter at uværet slipper taket sent mandag ettermiddag, vil Kong Vinter feste grepet ytterligere.

– Det blir fortsatt vintervær med byger og pålandsvær, og perioder med kuling. Men det blir ganske fine vintertemperaturer.

Siste døgn er det Steinfjord på Senja i Troms som har fått mest nedbør med 24 cm snø. Noen steder midt i Troms har fått mellom 15–20 cm. Nord i Troms har det vært mindre nedbør, og det er der det blir mest nedbør det kommende døgnet, ifølge Haugen.

– Skal man ut på tur de nærmeste dagene bør man følge med på værradaren for å se hvor det til enhver tid er kraftigst nedbør og sterkest vind, oppfordrer vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Gjermund Haugen.