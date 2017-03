Nye Nord-Norge kan bli avgjort tidligere enn ventet

– Vi hadde et møte med stortingsrepresentantene for Høyre og Fremskrittspartiet fra Nord-Norge den 8. mars. Til stede var også representanter for støttepartiene Venstre og KrF. Det er mange som ønsker at det blir en avgjørelse i Stortinget om regionreformen i Nord-Norge den 8. juni, når regioninndelinga for resten av landet avgjøres, leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad fra Frp til NRK.

– Hvor aktuelt er det å samle Nord-Norge i én folkevalgt region?

– Det er ingen som snakker om det nå blant de borgerlige partiene, sier Njåstad.

De tre nordligste fylkene har ulikt syn på reformen. Finnmark og Nordland vil bestå som egne fylker, mens Troms kan tenke seg et samlet Nord-Norge eller at Ofoten går inn i en region som består av Troms og Finnmark.

Fredag ble det bestemt at regjeringen gjør endringer i fylkesmannsstrukturen flere steder i Norge, men foreløpig ikke i Nord-Norge.