Ny sesong av suksess-serien «113»

Da TV-serien «113» hadde premiere 1. januar i år ble den hyllet av både publikum og kritikere, og i snitt ble hver episode sett av rundt en million seere.

Nå er det klart at suksesserien får en ny sesong med planlagt premiere høsten 2020, og innspillingen starter allerede denne høsten.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har bestemt oss for en ny sesong av 113. Ut ifra de undersøkelsene vi har gjort, og samtalene vi har hatt med sykehuset, tror jeg vi kan lage en sesong som inneholder gode, nye og viktige historier som vi ikke hadde i første sesong, sier programsjef Tone Lein.

Foto: Marius Fiskum

– Starter planleggingen umiddelbart

Den populære TV-serien viser livet ved akutten på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Seerne får innsikt i hverdagen til helsepersonell som hver dag står i situasjoner som handler om liv og død i et enormt geografisk område.

– Sesong to skal, i likhet med første sesong, ta utgangspunkt i hva som skjer i øyeblikket man ringer 113, og hele det apparatet som settes i gang da, sier Lein.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har bestemt oss for en ny sesong av 113, sier programsjef i NRK, Tone Lein (t.v). Her sammen med direktør ved UNN, Anita Schumacher. Foto: NRK

Hun utelukker ikke at det vil bli gjensyn med noen av profilene fra første sesong.

– Men det kan hende vi kommer til å være litt andre steder og at vi kommer til å få se litt andre typer hendelser. Hvor vi skal filme og hvem vi skal filme, skal vi finne ut av de neste månedene. Vi starter planleggingen nå umiddelbart.

Se «113» i NRK TV:

Maja og Tom Andreas rykker ut til en trafikkulykke midt på Tromsøbrua. Samtidig må helikopterlege Mads hente en kvinnelig soldat som har kollapset på Bardufoss. Det skal vise seg å være mer alvorlig enn først antatt. Du trenger javascript for å se video. Maja og Tom Andreas rykker ut til en trafikkulykke midt på Tromsøbrua. Samtidig må helikopterlege Mads hente en kvinnelig soldat som har kollapset på Bardufoss. Det skal vise seg å være mer alvorlig enn først antatt.

Nominert til Gullruten

Programsjefen er både overrasket og glad over den enorme responsen TV-serien har fått.

– Det har gått over all forventning. Det at vi skulle nå en million seere, noe som er veldig vanskelig i den medieverden vi er i nå for tiden, hadde vi ikke sett for oss, sier hun og legger til;

– Det som kanskje er ekstra hyggelig er at vi har fått tilbakemeldinger på at det er en serie som samler familien og fører til gode samtaler.

TV-serien er også nominert Gullruten i kategori beste dokusåpe, som går av stabelen i Bergen lørdag kveld.

– Merker økt interesse

NRK skrev under ny kontrakt med Universitetssykehuset Nord-Norge denne uken. Direktør ved sykehuset, Anita Schumacher ser frem å samarbeide om en ny sesong av den populære serien.

– Jeg synes det er veldig positivt. Vi synes jo at både samarbeidet med NRK og det endelige resultatet har vært positivt.

Sykehuset har også merket økt interesse rundt ambulansetjenesten etter at serien kom på TV- skjermen.

– Serien har vært en god fremstilling av det faglige, og gir et realistisk bilde av den jobben ansatte gjør. Det har nok bidratt til å forsterke den tilliten folk har til UNN og helsevesenet.