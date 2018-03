Ny meningsmåling: Få synes fylkeskommunen er svært viktig

I en undersøkelse Sentio Research har utført på vegne av NRK i Troms og Finnmark svarer kun 15 prosent av de spurte i Troms at fylkeskommunen er svært viktig for dem.

I Finnmark mener langt flere, 34 prosent, at fylkeskommunen er svært viktig.

– Folk vet ikke hva fylkeskommunen er

Professor i statsvitenskap ved UiT, Synnøve Jenssen tror tallene gir et godt bilde av hvordan fylkeskommunen oppfattes i hele landet.

– Jeg tror folk flest ikke er klar over hvilke oppgaver fylkeskommunen har, og at de ikke vet på hvilken måte fylkeskommunen angår dem.

Professor i statsvitenskap ved UiT, Synnøve Jenssen tror at fylkeskommunen virker ukjent for mange. Foto: UiT / Pressebilde

Jenssen mener at det har vært et problem helt siden fylkeskommunen ble vedtatt på 70-tallet, at den har blitt mindre og mindre viktig.

– Fylkeskommunen har blitt vingeklippet, og har i dag få oppgaver. Det gjør jo at den er ganske fjern for folk flest. Folk går jo ikke rundt og tenker at de skal ta seg en tur innom fylkeskommunen.

Viktigere for Finnmarkinger

Ifølge undersøkelsen er det mer enn dobbelt så mange i Finnmark som mener at fylkeskommunen er svært viktig, sammenlignet med Troms. Jenssen tror sammenslåingsdebatten har endret finnmarkingers holdninger til fylkeskommunen.

– Fylkeskommunen blir på mange måter et politisk symbol på at man mister innflytelse ved sammenslåing. Dermed synes man at fylkeskommunen er viktigere enn det den kanskje reelt sett er.

Heller ikke fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik er overrasket over at flere i Finnmark enn i Troms mener at fylkeskommunen er svært viktig.

– Det overrasker meg at ikke enda flere finnmarkinger mener fylkeskommunen har en svært viktig betydning, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik. Foto: NRK

– Det er dette vi hele tiden har argumentert med i sammenslåingsdebatten. Det er klart at fylkessammenslåinga går hardest utover Finnmark, så det at folk slutter opp om fylkeskommunen, synes jeg ikke er rart.

Vassvik mener tvert imot at tallet burde vært høyere.

– Det overrasker meg at ikke enda flere finnmarkinger mener fylkeskommunen har en svært viktig betydning, sier hun.

Fakta om fylkeskommunene Ekspandér faktaboks Fylkeskommunen er det regionale folkevalgte styringsnivået i Norge.

Hvert av Norges fylker, utenom Oslo (som ivaretar oppgaver både som en ordinær kommune og som en fylkeskommune), utgjør en fylkeskommune.

Som offentlig myndighetsorgan har fylkeskommunen en selvstendig status både til det statlige fylkesmannsembetet og til kommunene innenfor fylkets grenser.

Fylkeskommunen ledes av et fylkesting, valgt i allmenne valg for fire år.

Administrativt ledes fylkeskommunen av en fylkesrådmann.

Fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående undervisning, drift av en del kulturinstitusjoner og tekniske oppgaver.

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Ansvaret for driften av sykehus og spesialhelsetjenesten ble overført til staten i 2002. Kilde: SNL

– Fylkeskommunen må bli mer synlig

Til tross for at det kun er 15 prosent av de spurte i Troms som mener fylkeskommunen er svært viktig, synes ikke fylkesordfører i Troms, Knut Werner Hansen at tallene gir grunn til bekymring.

– Våre store ansvarsområder i dag er videregående utdanning og samferdsel i Troms. Innenfor disse områdene merker vi jo et stort engasjement, og at fylkeskommunen faktisk har stor betydning for folk.

FYLKESHUS: Fylkeshuset i Troms. Foto: Petter Strøm / NRK

Han innrømmer imidlertid at fylkeskommunene kanskje ikke er synlig nok for folk flest.

– Det er ikke sikkert alle føler et behov for fylkeskommunen, og mener vi er et overflødig forvaltningsnivå. Så det kan hende at vi burde vært mer åpen om hva fylkeskommunen egentlig gjør.

Hansen har likevel troen på fylkeskommunen i framtiden.

– Det er foreslått at vi skal få overført en rekke nye oppgaver. Dersom det blir gjennomført, vil vi bli mye mer synlig i hverdagslivet til folk.