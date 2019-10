Ny «krabbekrig» mellom Norge og EU

EU legger nok en gang opp til å utstede 20 lisenser til å drive snøkrabbefiske ved Svalbard, i strid med en avgjørelse i norsk Høyesterett.

EU mener Norge bryter Svalbardtraktaten fordi norske og utenlandske fartøy blir behandlet forskjellig.

Norge mener på sin side at vi har enerett på fangst av snøkrabbe i fiskerivernsonen rundt øygruppen. Dette synet vant fram da Høyesterett forkastet en anke fra et latvisk rederi sist vinter.

Fiskeriministeren Harald Tom Nesvik (Frp) er ikke overrasket over at EU har skrevet ut lisenser til Svalbard og understreker at ingen får lov til å fiske snøkrabbe på norsk sokkel uten norsk tillatelse.

– Dette går i sitt vante spor. De skriver ut disse lisensene og da til land som også har bedt om det. Men det spiller ingen rolle om at EU utsteder lisenser eller ikke. Skal man kunne fange snøkrabbe er det kvoten fra Norge som gjelder, sier Nesvik.

Fiskeriminister er ikke redd for noen fysiske konflikter i Svalbard-sonen når sesongen starter.

– Det vil være veldig dumt for da vil de bli arrestert for å bryte lovverket. EU er veldig klar over at det er Norge som må skrive ut kvoten for det området. Det er lisenser uten betydning, sier Nesvik.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik er ikke overrasket over at EU har skrevet ut lisenser til Svalbard. Foto: Morten Andersen / NRK

Fakta om snøkrabbe Ekspandér faktaboks Snøkrabben er en krabbeart som er utbredt både i det nordlige Stillehavet og det nordvestlige Atlanterhavet. Den trives best i vanntemperaturer på under tre grader.

Snøkrabben ble første gang observert i Barentshavet av russiske forskere i 1996. Siden den tid er det etablert en stor bestand i russisk sone.

Snøkrabben har også begynt å etablere seg på norsk side, og det ventes at den vil spre seg nordover og vestover i Svalbardsonen.

Norge har definert snøkrabben som en sedentær art, det vil si en art som er avhengig av havbunnen for å bevege seg. Den reguleres derfor av reglene for kontinentalsokkelen.

Kilder: Havforskningsinstituttet, Nærings- og fiskeridepartementet

Likevel legger EU seg på samme linje som tidligere år når unionen ensidig utsteder 20 lisenser til EU-fartøyer for fangst av snøkrabbe i 2020, opplyser Stortinget.

Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge. Du trenger javascript for å se video. Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge.

EU-kommisjonen vil gi elleve lisenser til Latvia, fire til Litauen, tre til Polen og én hver til Estland og Spania.

Tidligere har den polske EU-parlamentariker Jarosław Wałęsa sagt til NRK at EU-fiskere blir behandlet som kriminelle i Norge. Også den norske jusprofessoren Geir Ulfstein har sagt til NRK at norske myndigheter står alene i sitt syn.

Forslaget fra kommisjonen skal behandles av EUs fiskeriministre på et møte i Brussel 16. og 17. desember.