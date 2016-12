NRK skal lage mer brøyte-TV

Opptakene starter nå i førjulsdagene, og skal pågå til brøyteutstyret settes bort i mai.

Når NRK nå skal lage en tredje sesong av serien, tenkes det nytt. Og nytt denne gangen er bybrøyting.

– Vi synes det er kjempegøy at TV-serien har slått sånn an hos publikum over hele landet, og har derfor valgt å gå i gang med sesong tre. Denne gangen skal vi til Haukelifjell, fjellovergangen mellom Østlandet og Vestlandet. Vi skal også til Fiplingdalen sør i Nordland, og i tillegg til at vi skal følge noen av brøyterne fra «Slottet» i Tromsø, sier programsjef for NRK Nord-Norge, Tone Lein.

«Snøhollet»

At man også har bestemt å følge brøytemannskapet i Tromsø, er ikke så rart.

– Vi holder jo til i et «snøholl» av en by. Så vi vil følge brøytinga av det som går for å være den mest krevende brøyteroden i Tromsø, i området Storskogen på Tromsøya, sier programsjefen.

I Nordland skal NRK følge brøyterne på Villmarskveien ved Børgefjell Nasjonalpark. Dette området er kjent for å være snørikt. Veien er også omkjøringsveg når E6 er nødt til å stenge for uværet.

I samme område, i Mosjøen, ligger Vegtrafikksentralen for Nord-Norge. Der foregår det spennende ting. Foran vegg av skjermer som viser svært mange veistrekninger, sitter mange medarbeidere og overvåker vegtrafikken. Der kan det koke når det er uvær.

Går til topps

Tone Lein sier at brøyting av en stor nasjonal riksvei sto høyt oppe på ønskelista da planleggingen av sesong tre av «Brøyt i vei» startet.

– Og da går vi til topps, til Haukelifjell. 1000 meter over havet ligger Haukeli brøytestasjon. Der er det et gjeng med brøytere som holder veien åpen mellom Øst- og Vest-Norge. Der er det mye trafikk og veldig krevende forhold. Store maskiner og masse snø.

Serien kommer på NRK TV i januar 2018. Da er det også et lite jubileum, helårsveien over Haukelifjell fyller 50 år det året.

– Vi vil vise både humor og alvor i brøytebransjen, for der finnes det masse kloke, flinke, morsomme folk. Det liker vi. Bare det blir snø nå så blir det gøy.

Programsjefen vil foreløpig ikke avsløre mer om innholdet i TV-serien.

– Folk er spent på hvem som blir hovedpersonene denne gangen, men det får bli en overraskelse, avslutter hun.