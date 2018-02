NRK erfarer: UNN-direktøren må gå

Etter at det ble kjent at styrelederen i Helse Nord, Marianne Telle, beskylder UNN-direktør Tor Ingebrigtsen for trusler, har det nærmest vært unntakstilstand i ledelsesfløyen på UNN.

Det siste døgnet har både Ingebrigtsen og styrelederen på UNN, Jorhild Andreassen, gjort seg utilgjengelig. De har jobbet intens med denne saken, og klokken 13 fredag skal styret møtes for å ta en avgjørelse.

Det springende punkt er trolig om Tor Ingebrigtsen skal fratre nå, eller om han skal sitte fram mot sommerne, slik han hadde planlagt.

Etter det NRK erfarer kommer styret til å vedta at Ingebrigtsen må gå nå.

Betent strid

Striden har sitt opphav i spørsmålet om det skal opprettes et senter for avanserte hjerteoperasjoner, PCI behandling, ved Nordlandssykehuset. Til nå finnes dette bare ved UNN i Tromsø, og legene og ledelsen i Tromsø har vært sterkt imot en slik etablering i Bodø.

Før styret behandlet saken i desember, var direktør Ingebrigtsen ved UNN i kontakt med styreleder Telle.

Ingebrigtsen sier han ville formidle tromsømiljøets syn på saken, mens Telle hevder at han truet henne for å få henne til å stemme mot PCI i Bodø.

Etter et møte mellom styrelederen, Tor Ingebrigtsen og UNN-styrets leder, Jorhild Andreassen, ble de enige om at de skulle legge denne saken bak seg.

Etter at Ingebrigtsen offentliggjorde at han skulle slutte som direktør til sommeren, ble denne saken lekket til Avisa Nordland og tidsskriftet Dagens Medisin.

Skjebnedag

I løpet av dagen blir det klart hva UNN-styret mener er den beste løsningen på denne floken.

Styret er sammenkalt i all hast, og møtet er lukket, i strid med vanlig møtepraksis.