Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner i formue

121 norske ordførere er millionærer i ligningsformue. Tar vi for oss absolutt alle 422 kommuner, har landets ordførere en snittformue på nesten 2,8 millioner.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort.

Det er spesielt ordførere fra Høyre og Senterpartiet som trekker snittet opp, viser ligningstallene for 2017.

Norges 73 ordførere fra Høyre hadde i 2017 en gjennomsnittlig ligningsformue på nesten 12,3 millioner kroner.

Regjeringspartner Frp ligger i andre enden av skalaen. Ingen av Norges fem Frp-ordførere hadde så mye som ei krone i ligningsformue i 2017.

(Saken fortsetter under søkemotoren)

Hvor stor ligningsformue har din ordfører? Søk her Sandefjord — Bjørn Ole Gleditsch (H)

Hobøl — Olav Peder Breivik (H)

Time (kommune) — Reinert Kverneland (H)

Frogn — Odd Haktor Slåke (H)

Holmestrand — Alf Johan Svele (H)

Lillesand — Arne Thomassen (H)

Hamar — Einar Busterud (BBL)

Molde — Torgeir Dahl (H)

Tokke — Jarand Felland (Sp)

Nome — Bjørg Tveito Lundefaret (A)

Eide — Egil Karstein Strand (H)

Trøgstad — Svend Saxe Frøshaug (Sp)

Øvre Eiker — Ann Sire Fjerdingstad (H)

Båtsfjord — Geir Knutsen (A)

Lavangen — Bernhardt Kristian Halvorsen (Sp)

Vega — Andre Møller (A)

Hareid — Anders Riise (H)

Våler (Hedmark) — Lise Oleane Berger Svenkerud (H)

Bærum — Lisbeth Hammer Krog (H)

Hitra — Ole Laurits Haugen (A)

Holtålen — Jan Håvard Refsethås (Sp)

Herøy (Møre og Romsdal) — Arnulf Goksøyr (H)

Steinkjer — Bjørn Arild Gram (Sp)

Eidsberg — Erik Mogens Unaas (H)

Vevelstad — Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

Bjerkreim — Torbjørn Ognedal (Sp)

Verdal — Bjørn Iversen (A)

Skodje — Dag Olav Tennfjord (H)

Torsken — Fred Ove Flakstad (A)

Nesna — Hanne Davidsen (A)

Oppegård — Thomas Sjøvold (H)

Hå — Jonas Skrettingland (KrF)

Midtre Gauldal — Sivert Moen (Sp)

Nesset — Rolf Jonas Hurlen (H)

Færder — Roar Jonstang (H)

Krødsherad — Gustav Kalager (A)

Haugesund — Arne-Christian Mohn (A)

Flekkefjord — Jan Sigbjørnsen (H)

Aurland — Noralv Distad (H)

Lenvik — Geir Inge Sivertsen (H)

Moskenes — Lillian Irene Rasmussen (MKBYGD)

Vestre Slidre — Eivind Snorre Brenna (V)

Fitjar — Wenche Tislevoll (H)

Lurøy — Carl Einar Isachsen (Sp)

Gran (kommune) — Willy Westhagen (GBL)

Gjerdrum — Anders Østensen (A)

Ås — Ola Nordal (A)

Gaular — Mathias Karl Råheim (H)

Leka — Per Helge Johansen (Sp)

Steigen — Asle Schrøder (Sp)

Snillfjord — John Lernes (A)

Berg (kommune) — Roar Åge Jakobsen (H)

Sør-Aurdal — Kåre Ragnar Helland (Sp)

Fyresdal — Erik Skjervagen (A)

Sandnes — Stanley Wirak (A)

Åseral — Oddmund Ljosland (Sp)

Karmøy — Jarle Nilsen (A)

Gausdal — Hans Oddvar Høistad (A)

Vefsn — Jann Arne Løvdahl (A)

Sandøy — Oddvar Harry Myklebust (A)

Halden — Thor Håkon Edquist (H)

Kristiansund — Kjell Nergaard (A)

Bø (Nordland) — Sture Ivar Pedersen (H)

Lærdal — Jan Geir Solheim (Sp)

Lardal — Knut Olav Omholt (Sp)

Ørsta — Stein Kåre Aam (Sp)

Naustdal — Håkon Martin Myrvang (A)

Fosnes — Trygve Jonny Sandvik (Sp)

Kviteseid — Tarjei Gjelstad (A)

Dovre — Bengt Fasteraune (Sp)

Norddal — Arne Øyvind Sandnes (Sp)

Melhus — Gunnar Krogstad (A)

Ørskog — Knut Helge Harstad (H)

Hamarøy — Jan-Folke Sandnes (H)

Orkdal — Oddbjørn Bang (Sp)

Gildeskål — Petter Jørgen Pedersen (A)

Askvoll — Ole André Klausen (H)

Bremanger — Audun Åge Røys (H)

Flesberg — Oddvar Garås (Sp)

Snåsa — Tone Våg (A)

Jevnaker — Lars Magnussen (A)

Rindal — Ola Heggem (Sp)

Rennesøy — Dagny Cesilie Sunnanå Hausken (Sp)

Åmot — Ole Gustav Narud (Sp)

Siljan — Kjell Abraham Sølverød (Sp)

Sogndal — Jarle Aarvoll (A)

Loppa — Steinar Helge Halvorsen (H)

Gratangen — Eva Helene Ottesen (A)

Vindafjord — Ole Johan Vierdal (Sp)

Nærøy — Steinar Aspli (Sp)

Iveland — Gro Anita Mykjåland (Sp)

Midsund — Odd Helge Gangstad (Sp)

Søndre Land — Terje Odden (A)

Haram — Vebjørn Krogsæter (Sp)

Flatanger — Olav Jørgen Bjørkås (Sp)

Re — Thorvald Hillestad (Sp)

Nord-Aurdal — Inger Torun Klosbøle (A)

Modalen — Tom Kristian Thorsen (SOLR)

Sauherad — Mette Haugholt (A)

Oslo — Marianne Borgen (SV)

Rollag — Dag Lislien (Sp)

Evje og Hornnes — Bjørn Alfred Ropstad (KrF)

Vik — Olav Turvoll (Sp)

Tydal — Ole Bjarne Østby (Sp)

Skiptvet — Svein Olav Agnalt (A)

Eidsvoll — John-Erik Vika (Sp)

Spydeberg — Petter Schou (H)

Farsund — Arnt Abrahamsen (A)

Vestre Toten — Leif Waarum (A)

Sande (Vestfold) — Elin Gran Weggesrud (A)

Selje (kommune) — Stein Robert Osdal (KrF)

Volda — Jørgen Einar Amdam (A)

Radøy — Jon Askeland (Sp)

Røyrvik — Hans Oskar Devik (Sp)

Gjøvik — Bjørn Iddberg (A)

Marnardal — Helge Sandåker (A)

Grane — Bjørn Ivar Lamo (A)

Etne — Siri Klokkerstuen (A)

Gulen — Hallvard Hallstein Oppedal (Sp)

Audnedal — Reidun Bakken (KrF)

Fauske — Jørn Ivar Stene (FLFA)

Jondal — Jon Larsgard (Sp)

Kongsberg — Kari Anne Sand (Sp)

Flå — Tor Egil Buøen (BLFLÅ)

Aukra — Bernhard Riksfjord (A)

Skånland — Helene Johanne Berg Nilsen (A)

Kvæfjord — Torbjørn Evald Larsen (A)

Tysvær — Sigmund Lier (A)

Høyanger — Petter Sortland (A)

Øyer — Brit Kramprud Lundgård (A)

Lødingen — Atle Daniel Andersen (A)

Lom — Bjarne Eiolf Holø (Sp)

Røyken — Eva Elisabeth Norén Eriksen (H)

Vestvågøy — Remi Magnus Solberg (A)

Trondheim — Rita Irene Ottervik (A)

Etnedal — Toril Grønbrekk (A)

Hemne — Odd Jarle Svanem (Sp)

Vågan — Eivind Holst (H)

Jølster — Oddmund Klakegg (Sp)

Ullensvang — Solfrid Borge (Sp)

Asker — Lene Øistesø Winger Conradi (H)

Leirfjord — Ivan Haugland (A)

Hemnes — Christine Trones (H)

Lund (Rogaland) — Olav Hafstad (A)

Fet — John Harry Skoglund (A)

Nannestad — Hans Thue (A)

Masfjorden — Karstein Jon Totland (H)

Stord — Gaute Straume Epland (A)

Fjell (kommune) — Marianne Sandahl Bjorøy (A)

Kvinesdal — Per Sverre Kvinlaug (KrF)

Eidfjord — Anved Johan Tveit (Sp)

Stavanger — Christine Sagen Helgø (H)

Tranøy — Jan Fredrik Jenssen (H)

Måsøy — Reidun Helene Mortensen (Sp)

Austrheim — Per Lerøy (A)

Selbu — Ole Morten Balstad (A)

Øygarden — Børge Haugetun (TVØ)

Granvin — Ingebjørg Winjum (V)

Agdenes — Oddvar Indergård (FBU)

Meløy — Sigurd Stormo (A)

Bodø — Ida Maria Pinnerød (A)

Namsskogan — Stian Brekkvassmo (A)

Målselv — Nils-Ole Foshaug (A)

Vardø — Robert Ditlev Jensen (A)

Hattfjelldal — Harald Lie (Sp)

Dønna — John Erik Skjellnes Johansen (A)

Tynset — Merete Myhre Moen (Sp)

Modum — Ståle Versland (A)

Tjeldsund — Liv Kristin Johnsen (H)

Røst — Tor-Arne Andreassen (A)

Halsa — Ola Rognskog (Sp)

Sørfold — Lars Kristian Hansen Evjenth (A)

Risør — Per Kristian Lunden (A)

Balsfjord — Gunda Pauline Johansen (A)

Luster — Ivar Kvalen (Sp)

Suldal — Gerd Helen Bø (Sp)

Overhalla — Per Olav Tyldum (Sp)

Askøy — Terje Mathiassen (A)

Skjåk — Elias Sperstad (Sp)

Ringebu — Arne Fossmo (A)

Lyngdal — Jan Kristensen (H)

Ibestad — Dag Sigurd Tor Brustind (H)

Øksnes — Karianne Berntine Bråthen (A)

Gjemnes — Knut Sjømæling (Sp)

Sande (Møre og Romsdal) — Dag Arne Vaagen (H)

Nore og Uvdal — Eli Hovd Prestegården (Sp)

Solund — Gunn Åmdal Mongstad (Sp)

Værøy — Dagfinn Kristian Arntsen (KrF)

Lindesnes — Janne Fardal Kristoffersen (H)

Fusa — Atle Kvåle (A)

Meråker — Kari Anita Furunes (Sp)

Åsnes — Ørjan Bue (Sp)

Tysnes — Kåre Martin Kleppe (H)

Drammen — Tore Opdal Hansen (H)

Grong — Skjalg Arne Åkerøy (A)

Evenes — Sisilja Svendsen Viksund (H)

Hyllestad — Morten Askvik (Sp)

Hemsedal — Oddvar Grøthe (Sp)

Alstahaug — Bård Anders Langø (A)

Alta — Monica Nielsen (A)

Alvdal — Johnny Hagen (A)

Andøy — Jonni Helge Solsvik (H)

Aremark — Geir Ragnar Aarbu (Sp)

Arendal — Robert Cornels Nordli (A)

Askim — Thor Reidar Hals (H)

Aure — Ingunn Oldervik Golmen (Sp)

Aurskog-Høland — Roger Evjen (A)

Austevoll — Morten Storebø (H)

Averøy — Ingrid Ovidie Rangønes (A)

Balestrand — Harald Norvald Offerdal (A)

Ballangen — Per Kristian Arntzen (Sp)

Bamble — Hallgeir Kjeldal (A)

Bardu — Toralf Heimdal (Sp)

Beiarn — Monika Sande (Sp)

Bergen — Marte Mjøs Persen (A)

Berlevåg — Rolf Øystein Laupstad (A)

Bindal — Britt Helstad (A)

Birkenes — Anders Christiansen (A)

Bjugn — Ogne Undertun (A)

Bokn — Tormod Våga (Sp)

Brønnøy — Johnny Hanssen (A)

Bygland — Leiv Rygg Langerak (Sp)

Bykle — Jon Rolf Næss (A)

Bø (Telemark) — Olav Kasland (V)

Bømlo — Odd Harald Hovland (A)

Drangedal — Tor Peder Lohne (Sp)

Dyrøy — Marit Alvig Espenes (A)

Eid — Alfred Jens Bjørlo (V)

Eidskog — Kamilla Thue (A)

Eigersund — Odd Stangeland (A)

Elverum — Erik Hanstad (H)

Enebakk — Øystein Slette (A)

Engerdal — Lars Erik Hyllvang (Sp_V)

Fedje — Stian Herøy (H)

Finnøy — Henrik Halleland (KrF)

Fjaler — Gunhild Alis Berge Stang (V)

Flakstad — Hans Fredrik Sørdal (A)

Flora — Ola Teigen (A)

Folldal — Hilde Frankmo Tveråen (A)

Forsand — Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H)

Fredrikstad — Jon-Ivar Nygård (A)

Froland — Ove Gundersen (KrF)

Frosta — Trine Haug (Sp)

Fræna — Tove Henøen (Sp)

Frøya (kommune) — Berit Olga Flåmo (A)

Førde — Olve Grotle (H)

Gamvik — Trond Einar Olaussen (A)

Giske — Harry Valderhaug (KrF)

Gjerstad — Inger Haldis Løite (A)

Gjesdal — Frode Fjeldsbø (A)

Gloppen — Leidulf Gloppestad (Sp)

Gol — Heidi Granli (A)

Grimstad — Kjetil Glimsdal (KrF)

Grue — Wenche Sylvia Huser Sund (H)

Hadsel — Siv Dagny Aasvik (A)

Hammerfest — Alf Einar Jakobsen (A)

Harstad — Marianne Kvernmoen Bremnes (A)

Hasvik — Eva Danielsen Husby (A)

Herøy (Nordland) — Arnt Frode Jensen (A)

Hjartdal — Bengt Halvard Odden (A)

Hjelmeland — Bjørn Laugaland (Sp)

Hol — Petter Rukke (A)

Hole — Per Ragnvald Berger (H)

Hornindal — Stig Olav Lødemel (H)

Horten — Are Karlsen (A)

Hurdal — Runar Bålsrud (V)

Hurum — Monica Therese Vee Bratlie (H)

Hvaler — Eivind Norman Borge (Frp)

Hægebostad — Margrethe Handeland (Sp)

Høylandet — Hege Nordheim-Viken (Sp)

Inderøy — Ida Stuberg (Sp)

Karasjok — Svein Atle Somby (A)

Karlsøy — Mona Pedersen (A)

Kautokeino — Johan Vasara (A)

Klepp — Ane Mari Braut Nese (H)

Klæbu — Kirsti Tømmervold (A)

Kongsvinger — Sjur Arnfinn Strand (A)

Kragerø — Jone Blikra (A)

Kristiansand — Harald Furre (H)

Kvalsund — Terje Wikstrøm (A)

Kvam — Jostein Ljones (Sp)

Kvinnherad — Peder Sjo Slettebø (H)

Kvitsøy — Mirjam Ydstebø (KrF)

Kvænangen — Eirik Losnegaard Mevik (A)

Kåfjord — Svein Oddvar Leiros (Sp)

Larvik — Rune Høiseth (A)

Lebesby — Stine Akselsen (A)

Leikanger — Jon Håkon Odd (A)

Lesja — Mariann Skotte (Sp)

Levanger — Robert Svarva (A)

Lier — Gunn Cecilie Ringdal (H)

Lierne — Bente Estil (A)

Lillehammer — Espen Granberg Johnsen (A)

Lindås — Astrid Aarhus Byrknes (KrF)

Lunner — Harald Tyrdal (A)

Lyngen — Dan Håvard Johnsen (LTP)

Lørenskog — Ragnhild Synnøve Bergheim (A)

Løten — Bente Elin Lilleøkseth (A)

Malvik — Ingrid Aune Tveita (A)

Mandal — Alf Erik Bergstøl Andersen (Frp)

Marker — Kjersti Nythe Nilsen (A)

Meland — Øyvind Helland Oddekalv (A)

Meldal — Are Hilstad (A)

Moss — Hanne Kristin Tollerud (A)

Namdalseid — Steinar Lyngstad (Sp)

Namsos — Arnhild Holstad (A)

Narvik — Rune Edvardsen (A)

Nedre Eiker — Bent Inge Bye (A)

Nes (Akershus) — Grete Irene Sjøli (A)

Nes (Buskerud) — Tore Haraldset (NBL)

Nesodden — Truls Aronsen Wickholm (A)

Nesseby — Knut Inge Store (A)

Nissedal — Halvor Homme (A)

Nittedal — Hilde Kristine Nysten Thorkildsen (A)

Nord-Fron — Rune Støstad (A)

Nord-Odal — Lise Selnes (A)

Nordkapp — Kristina Sigursdottir Hansen (A)

Nordre Land — Ola Tore Dokken (Sp)

Nordreisa — Øyvind Evanger (A)

Notodden — Gry Fuglestveit Bløchlinger (A)

Odda — Roald Aga Haug (A)

Oppdal — Kirsti Johanne Welander (A)

Os (Hedmark) — Runa Finborud (Sp)

Os (Hordaland) — Terje Søviknes (Frp)

Osen — John Einar Høvik (A)

Osterøy — Jarle Skeidsvoll (KrF)

Porsanger — Aina Borch (A)

Porsgrunn — Robin Martin Kåss (A)

Rakkestad — Ellen Sofie Solbrække (A)

Rana — Geir Morten Waage (A)

Randaberg — Kristine Enger (A)

Rauma — Lars Olav Hustad (H)

Rendalen — Norvald Illevold (A)

Rennebu — Ola Øie (A)

Ringerike — Kjell Børre Hansen (A)

Ringsaker — Anita Ihle Steen (A)

Roan — Einar Eian (H)

Rygge — Inger-Lise Skartlien (A)

Råde — René Rafshol (H)

Rælingen — Øivind Sand (A)

Rødøy — Olav Terje Hoff (Sp)

Rømskog — Thor Håkon Ramberg (KrF)

Røros — Hans Vintervold (A)

Salangen — Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)

Saltdal — Rune Berg (Sp)

Samnanger — Knut Harald Frøland (BYGS)

Sarpsborg — Sindre Martinsen-Evje (A)

Sauda — Asbjørn Birkeland (Sp)

Sel (kommune) — Dag Erik Pryhn (A)

Seljord — Halfdan Haugan (A)

Sigdal — Anne Kristine Norman (Sp)

Sirdal — Thor Jørgen Tjørhom (Sp)

Skaun — Jon Husby (Sp)

Skedsmo — Ole Jacob Flæten (A)

Ski — Hanne Opdan (A)

Skien — Hedda Foss Five (A)

Skjervøy — Ørjan Albrigtsen (KrF)

Smøla — Roger Magne Osen (A)

Sokndal — Trond Arne Pedersen (KrF)

Sola — Ole Ueland (H)

Songdalen — Johnny Greibesland (Sp)

Sortland — Tove Mette Bjørkmo (A)

Stange — Nils Amund Røhne (A)

Stjørdal — Ivar Vigdenes (Sp)

Stor-Elvdal — Terje Andreas Hoffstad (A)

Stordal — Eva Hove (A)

Storfjord — Knut Edmund Jentoft (TVPL)

Strand (kommune) — Irene Heng Lauvsnes (H)

Stranda — Jan Ove Tryggestad (Sp)

Stryn — Sven Flo (H)

Sula — Jim Arve Røssevoll (A)

Sunndal — Ståle Refstie (A)

Surnadal — Lilly Gunn Nyheim (A)

Sveio — Jorunn Skåden (A)

Svelvik — Andreas Muri (H)

Sykkylven — Odd Jostein Drotninghaug (Sp)

Søgne — Astrid Margrethe Hilde (A)

Sømna — Andrine Solli Oppegaard (A)

Sør-Fron — Ole Tvete Muriteigen (Sp)

Sør-Odal — Knut Henrik Hvithammer (A)

Sør-Varanger — Rune Gjertin Rafaelsen (A)

Sørreisa — Jan Eirik Nordahl (A)

Sørum — Marianne Grimstad Hansen (H)

Tana — Frank Martin Ingilæ (A)

Tingvoll — Milly Bente Nørsett (A)

Tinn (kommune) — Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (Sp)

Tolga — Ragnhild Aashaug (Sp)

Tromsø — Kristin Røymo (A)

Trysil — Erik Sletten (Sp)

Træna — Per Pedersen (KrF)

Tvedestrand — Jan Dukene (TTL)

Tysfjord — Tor Asgeir Johansen (A)

Tønsberg — Petter Berg (H)

Ullensaker — Tom Staahle (Frp)

Ulstein — Knut Erik Engh (Frp)

Ulvik — Hans Petter Thorbjørnsen (A)

Utsira — Marte Eide Klovning (A)

Vadsø — Hans-Jacob Bønå (H)

Vaksdal — Eirik Haga (A)

Valle — Steinar Kyrvestad (A)

Vang (Oppland) — Vidar Eltun (A)

Vanylven — Lena Marie Landsverk Sande (V)

Vegårshei — Kirsten Helen Myren (Sp)

Vennesla — Nils Olav Larsen (KrF)

Verran — Anders Lindstrøm (A)

Vestby — Tom Anders Ludvigsen (A)

Vestnes — Geir Inge Lien (Sp)

Vikna — Amund Hellesø (A)

Vinje — Jon Rikard Kleven (Sp)

Voss — Hans Erik Ringkjøb (A)

Vågsøy — Kristin Maurstad (A)

Vågå — Iselin Vistekleiven (A)

Våler (Østfold) — Reidar Kaabbel (Sp)

Åfjord — Vibeke Stjern (A)

Ål — Solveig Vestenfor (A)

Ålesund — Eva Mariann Vinje Aurdal (A)

Åmli — Reidar Saga (A)

Årdal — Arild Ingar Lægreid (A)

Ørland — Tom Myrvold (H)

Østre Toten — Guri Bråthen (A)

Øystre Slidre — Kjell Berge Melbybråten (A) Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Sandefjord — Bjørn Ole Gleditsch (H) 532.737.752 Hobøl — Olav Peder Breivik (H) 147.610.703 Time (kommune) — Reinert Kverneland (H) 51.959.718 Frogn — Odd Haktor Slåke (H) 18.641.922 Holmestrand — Alf Johan Svele (H) 15.512.966

Nederst i saken (eller ved å klikke her) er en tabell med de 10 ordførerne i landet med høyest ligningsformue.

– Nok penger

ENESTE KVINNE: Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører i Nome, er den eneste kvinnen blant de 10 ordførerne med høyest ligningsformue. Hun er også den eneste fra Arbeiderpartiet på «Topp 10»​​​​​​​-listen. Foto: Robert Hansen / NRK

De rike ordførerne øverst på lista, da spesielt Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H), bidrar til å trekke snittet kraftig opp – både blant Høyres ordførere og landets ordførere generelt.

Gleditsch forteller at han opplever få utfordringer med å være både rik og ordfører, men at enkelte kan spekulere i at han ikke ser utfordringene til vanlige folk med trange økonomiske kår.

– Det mener jeg selv at jeg kan, sier han.

– Jeg har nok penger og kunne tatt livet med ro, men er aktiv i politikken fordi jeg er samfunnsengasjert og bryr meg om mennesker.

Antall ordførere og formue: Parti Antall Medianformue Snittformue Høyre 73 597 547 12 292 319 Senterpartiet 101 279 195 1 160 937 Arbeiderpartiet 202 0 617 918 Venstre 7 0 505 704 Fremskrittspartiet 5 0 0 Kristelig Folkeparti 18 0 442 373

Uten formue

Mer enn halvparten av ordførerne har ikke ligningsformue i det hele tatt. Blant dem er Eirik Losnegård Mevik (Ap) i Kvænangen i Troms.

– Jeg tror ikke dette er noe innbyggerne har reflektert over. I likhet med de aller fleste i 30-årene har jeg boliglån og det som er vanlig. Men om man derimot har mange millioner på kontoen, krever det mer av deg som tillitsvalgt for befolkningen å ha empati og forståelse for vanlige folks hverdagsutfordringer, sier han.

NULL KOMMA NULL: Ordfører i Kvænangen i Nord-Troms, Eirik Losnegård Mevik, er blant ordførerne som ikke står oppført med ligningsformue for 2017. Foto: Laila Lanes / NRK

Rik sosialdemokrat

Ligningsformue er verdien av formuen med fullt fradrag for all gjeld. Den gir ikke alltid et riktig bilde av reell formue – for eksempel blant næringsdrivende.

Dette kan illustreres med en eiendomsinvestor i Tromsø, som ikke er ordfører. I alle fall ikke ennå. Arbeiderpartiets Gunnar Wilhelmsen er ordførerkandidat ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

KAN BLI RIKEST: Med sine 36,3 millioner kroner i ligningsformue kan Gunnar Wilhelmsen bli Norges rikeste Ap-ordfører. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Ligningen for 2017 viser at Wilhelmsen er god for 36,3 millioner kroner. Dette inkluderer ikke eiendommene hans. Wilhelmsen sier han ikke vet hvor stor formuen er:

– Det eneste jeg kan si med bra sikkerhet er at den er større enn de 36 millionene.

Dersom Gunnar Wilhelmsen blir valgt til ordfører i Tromsø, kan han bli den arbeiderpartiordføreren i Norge med høyest ligningsformue.

Inhabilitet

Norges rikeste ordfører Gleditsch har styrt Sandefjord siden 2003. Før han ble ordfører, var han daglig leder i Odd Gleditsch Farvehandel AS i vestfoldbyen. De står bak malingsmerket Jotun, som ble etablert i 1926.

Det er umulig å spekulere i hva den totale formuen hans er, sier Gleditsch. Han sier han er stolt av å være aksjonær i Jotun.

TREKKER OPP SNITTET: Bjørn Ole Gleditsch (H) bidrar til å trekke snitt formuen til norske ordførere opp. Han sier det er få utfordringer med å være rik ordfører. Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Skulle jeg vite formuen min, måtte jeg selge meg ut av Jotun først. Det har jeg ingen planer om, sier han.

Gleditsch var også i 2011 Norges rikeste ordfører, da med en formue på 228 millioner kroner. I 2012 hadde formuen økt til 258 millioner kroner. I 2017 var ligningsformuen på over 532 millioner.

Gleditsch står oppført med 10 roller i norsk næringsliv, ifølge Proff.no. Han sier han ikke opplever rollekonflikter mellom politikken og næringslivet som en utfordring.

– Så sent som i går var jeg inhabil i kommunestyret. Men jeg er ikke den eneste politikeren som det hender er inhabil. Som politikere må vi kunne se når vi kan, og ikke kan, delta i beslutninger. Jeg tror de fleste ser at jeg ikke er i politikken for å berike meg selv, sier Gleditsch.

Ikke problematisk

Professor Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo ser det ikke som problematisk at enkelte ordførere er rik sammenlignet med folk flest.

– Det er en fordel at det ikke er en for skjev rekruttering fra befolkningen til politiske verv, men det er opp til partiene og velgerne å bestemme, sier han.

Blant de nåværende ordførerne må vi helt ned til 10. plass på listen før det dukker opp en ordfører fra Arbeiderpartiet, Bjørg Tveito Lundefaret. Hun er ordfører i Nome i Telemark og hadde i 2017 en ligningsformue på drøyt 9,3 millioner kroner.

Lundefaret er den eneste kvinnen på «topp 10»-listen.

DE 10 ORDFØRERNE MED HØYEST LIGNINGSFORMUE: