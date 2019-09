Norske hunder utestenges fra arrangementer i Sverige, Danmark og Finland

Kennelklubbene i Sverige, Danmark og Finland har bestemt at hunder som bor i Norge inntil videre ikke får delta på arrangementer. Årsaken er den ukjente hundesykdommen som de siste dagene har gjort mange hunder syke. Mellom 30 og 40 tilfeller er registrert. 20 hunder har dødd.

Svenska Kennelklubben forteller at de derfor måtte ta grep.

– Smitte spres når mange hunder treffes. Vi har noen store utstillinger denne helga, og da har vi besluttet at norskeide hunder ikke får komme på disse utstillingene, sier pressetalsperson Hans Rosenberg til NRK.

I Norge varsler Norsk Kennel Klub at rundt 50-60 arrangement er avlyst for helga.

– Strengt

UTSTILLINGSSTOPP: Aase Jakobsen i Tromsø, her under en utstilling i Dal i Eidsvoll i august, får kanskje ikke stille ut i Danmark om to uker. Foto: Privat

Aase Jakobsen i Tromsø hundeklubb befinner seg for tiden på ferie i Tyskland med to hunder. Hun forteller at hun ikke vært i Norge siden 13. august. Likevel er det uvisst om hun kan delta på en utstilling i Danmark om to uker.

– I og med at vi ikke vet hvordan dette smitter er det bra, men det er litt underlig at man slår sammen hele landet, sier Jakobsen.

Jakobsen mener de nordiske kennelklubbene har vært streng, da smitten så langt kun er påvist sør i Norge, og at andre deler av landet er langt unna utbruddet.

De fleste andre tilfellene er i Oslo-regionen og Lørenskog. I løpet av det siste døgnet er det registrert nye tilfeller i Trøndelag, Rogaland og Sogn og Fjordane.

– Det er nesten like langt fra Tromsø til Oslo, som det er fra Oslo til Roma. Jeg vil tro det er større sjanser for at hunder fra Sør-Sverige kan bli smittet av hunder i Sør-Norge enn det er for at hunder i Nord-Norge blir smittet, sier Jakobsen.

Hun lever likevel godt med avgjørelsen, og understreker at det viktigste uansett ikke er å stille ut hunder, men at man får bukt med sykdommen.

– Nødvendig

Hans Rosenberg i Svenska Kennelklubben sier det var nødvendig å la utestengelsen gjelde hele Norge.

– Sykdommen har oppstått flere steder i Norge nå. Det går ikke an å særskille at det skal være én eller ti mil utenfor Oslo. Derfor har vi gjort dette generelt for Norge, sier han.

Han forklarer at utestengelsen av hunder som bor i Norge i første omgang gjelder for denne helga.

Deretter vil de se an situasjonen på nytt. Rosenberg sier at utestengelsen kan bli forlenget, dersom det ikke blir bukt med sykdommen. Kennelklubben venter nå på resultatene fra obduksjoner i Norge.

– Det er viktig å understreke at det ikke er noen myndigheter som har bedt oss gjøre dette. Det er et forebyggende tiltak som vi selv har besluttet, sier han.

Bekymret

BEKYMRET: Marianne Ono Njøten og Norsk Kennel Klub. Foto: Privat / NRK

Det jobbes nå på spreng med å finne årsaken til sykdommen. Ifølge Mattilsynet er det foreløpig usikkert om tilfellene har sammenheng. Det dreier seg likevel om samme typen symptomer, diaré og oppkast.

Norsk Kennel Klub sier de møter forståelse blant utstillere for at arrangementer i Norge er avlyst.

– Vi ikke vet smittekilden og hvordan dette smitter. Derfor er vi føre var, sier assisterende direktør, Marianne Ono Njøten.

Hun forteller at kennelklubben nå følger situasjonen.

– Vi er bekymret for smitten så lenge vi ikke vet hva dette kommer av, og så lenge hunder blir syke og noen dør, sier Ono Njøten.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense kontakten mellom hunder, på grunn av den ukjente sykdommen.

Til tross for at symptomene ikke er påvist nord i landet, skriver Tromsø kommune fredag på Facebook at de fraråder å bruke hundeparken på Charlottenlund til situasjonen er avklart.

De oppfordrer folk til å følge Mattilsynets råd.

